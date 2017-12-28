В Раде назвали Порошенко «коллаборантом и угрозой нацбезопасности»

Коллаборационистом и угрозой национальной безопасности назвал заявившего о возможности покупки газа у России президента Украины Петра Порошенко депутат Верховной Рады Семен Семенченко.

«Оцените красоту игры. Сначала ставленники Порошенко повышают тарифы и зарабатывают десятки миллиардов на «Роттердам плюс» (тариф по покупке угля, – прим. ВЗГЛЯД). Теперь под видом «снижения тарифов» он хочет закупать газ у страны – агрессора», – написал Семенченко в Facebook.

Парламентарий добавил, что «Порошенко – коллаборант и угроза национальной безопасности».

Депутат призвал объединить усилия «всех граждан» для предотвращения угрозы, которую несет Порошенко.

Семенченко оговорился, что объединяться нужно после новогодних праздников.

Ранее в четверг Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у России, если он будет дешевый.