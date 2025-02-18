Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.17 комментариев
ПВО сбила 20 украинских беспилотников над Брянской областью
Над территорией Брянской области сбиты 20 украинских беспилотников, еще один уничтожен над территорией Крыма, сообщило Минобороны России.
Ведомство уточнило в Telegram, что БПЛА сбиты в период с 21.30 до 22.30 мск.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Напомним, ранее российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника над территорией Крыма и два – над Брянской областью.