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Шольц назвал сторонников увеличения помощи Киеву «провинциальными придурками»
Шольц поругался с немецкими депутатами и назвал сторонников увеличения помощи Киеву «непатриотичными придурками»
Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил на критику своей политики в отношении Украины, а требующих увеличить помощь Киеву назвал «непатриотичными провинциальными придурками», пишет Politico со ссылкой на депутата от партии «Зеленых» Себастьяна Шефера.
Как пишет Politico, Шольц «оказался в центре пристального внимания из-за буйного нрава», передает РИА «Новости».
Шефер рассказал, что инцидент произошел в январе на мероприятии в канцелярии Шольца, где обсуждался вопрос увеличения помощи Украине. Немецкие депутаты, в том числе Шефер, настаивали на необходимости увеличения поддержки Киева и обвинили канцлера в медлительности по вопросу поставок вооружений. Они заявляли, что вклад Германии якобы слишком мал, учитывая ее ВВП.
В ответ на это Шольц не сдержал эмоций. «Канцлер ответил бранью, заявив, что только «антипатриотичные провинциальные придурки» будут делать такие заявления», – сообщает Politico.
Другой источник издания, который также был на мероприятии, сообщил, что канцлер выругался дважды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину до утверждения плана мира. Шольц также призвал прекратить гонки вооружений для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России, поскольку это нарушает ответственность Германии.