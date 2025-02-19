Tекст: Александра Юдина

По его словам, российские военнослужащие группировки «Север» освободили подвал в приграничной Курской области, где украинские солдаты удерживали местных жителей, передает ТАСС.

Разведчик с позывным Гера отметил, что в подвале находились украинские рации, телефоны и миномет.

Разведчик рассказал о жестоком обращении с мирными жителями, которых украинские военные использовали в качестве живого щита. Их пугали гранатами и заставляли готовить еду.

По его словам, это мешало российским силам оперативно захватить село, так как они боялись нанести вред заложникам.

Кроме того, рядом с подвалом была найдена лодка, которую ВСУ использовали для форсирования реки. В помещении также обнаружены газовый баллон, плитка, патроны, антидроновые одеяла и батареи для дронов.

Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.

В Николаево-Дарьино украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин, оставив в живых только одного человека.