Названо число лишенных из-за допинга олимпийских наград украинцев

Начиная с Игр-2004 из-за допинга своих наград лишились десять украинских спортсменов, свидетельствуют данные МОК.

Как сообщает портал «Украинские новости», в черном списке МОК оказались золотой медалист по толканию ядра Юрий Белоног и обладательница бронзы по академической гребле Елена Олефиренко. Оба спортсмена стали победителями ОИ-2004.

Из участников ОИ-2008 наград лишены обладатели серебра Ольга Коробка (тяжелая атлетика), Людмила Блонская (легкая атлетика) и Василий Федоришин (вольная борьба); бронзовые призеры Наталья Давыдова (тяжелая атлетика) и Денис Юрченко (легкая атлетика).

Из участников ОИ-2012 наград лишились обладательница бронзы Юлия Калина (тяжелая атлетика) и получивший серебро Александр Пятница (метание копья).

В августе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщала, что призерами Игр в Пекине являются 11 из 15 тяжелоатлетов, чьи допинг-пробы с Олимпиады 2008 года дали положительный результат после перепроверок. Среди них оказались украинки Двыдова и Коробка.