Два человека в процессе обмена пленными отказались возвращаться на Украину

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что двое пленных во время обмена отказались возвращаться на подконтрольную Киеву территорию.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в среду стало известно, что Украина солгала о 14 «отказавшихся от обмена» пленных.

Перед этим уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявляла, что из 306 пленных 43 человека вообще не приехали на обмен, так как «отбыли наказание и были освобождены», а около 10-15 пленных якобы отказались возвращаться на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Также в среду сообщалось о завершении процесса обмена пленными между Киевом и ЛНР.