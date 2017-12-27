Полиция опровергла захват заложников на фабрике «Меньшевик» в Москве

Захват заложников на территории фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы не происходил, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«Эта информация не соответствует действительности», – сказал представитель ГУ МВД по Москве, передает ТАСС.

Тем временем, скорая подъехала к проходной фабрики. Территория самой фабрики оцеплена, медики прошли за оцепление. На парковке перед входом помимо скорой помощи большое количество полицейских машин, журналисты и зеваки, передает РИА «Новости».

Напомним, стрельбу на территории фабрики на юго-востоке Москвы устроил ее бывший хозяин, «вступив в словесный конфликт» с нынешним руководством предприятия. Источник в правоохранительных органах сообщил, что по меньшей мере двое ранены.

Напомним, в среду утром директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу из карабина «Сайга» в здании предприятия, один человек погиб, еще несколько получили ранения. При этом Аверьянов оказал активное сопротивление правоохранителям и не стал отпускать раненых, несмотря на призывы полиции.

На место ЧП направлены подразделения СОБРа и ОМОНа. Также на место перестрелки приехал глава полиции Москвы генерал Олег Баранов.