Бывший владелец фабрики «Меньшевик» оказал активное сопротивление полиции

Открывший стрельбу на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве оказал активное сопротивление правоохранителям и не стал отпускать раненых заложников, несмотря на призывы полиции, следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы на предприятии.

По словам источника, по меньшей мере два человека ранены, передает РИА «Новости».

По факту стрельбы на территории фабрики возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете подтвердили, что стрельбу устроил бывший хозяин фабрики, «вступив в словесный конфликт» с нынешним руководством.

По данным следователей, подозреваемый в стрельбе передвигается по территории здания и оказывает активное сопротивление в задержании.

Telegram-канал Mash также сообщает, что директор «Меньшевика» Илья Аверьянов бегал по всей территории фабрики за судебными приставами и своим обидчиком –Шамсутдином Раджабовым, который пытался обанкротить его компанию из-за долгов. Сам Аверьянов считал все происходящее незаконным и произволом.

Вместе с тем, в Федеральной службе судебных приставов сообщил, что судебные приставы в среду не проводили исполнительных действий на фабрике.

Напомним, в среду утром директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу в здании предприятия, один человек погиб, еще несколько получили ранения. Аверьянов вооружен карабином «Сайга».

На место предполагаемого захвата заложников в здании фабрики «Меньшевик» направлены подразделения СОБРа и ОМОНа. Также на место перестрелки приехал глава полиции Москвы генерал Олег Баранов.