Задержан подозреваемый в нападении на водителя школьного автобуса в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в нападении с ножом на водителя школьного автобуса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемый был задержан утром в среду в квартире у своего знакомого на набережной реки Оккервиль, передает слова Волк РИА «Новости».

Местонахождение второй подозреваемой – девушки, которая во время нападения избила потерпевшего битой, – на данный момент не установлено, она находится в розыске, сообщает «Фонтанка».

Напомним, в понедельник было совершено нападение на водителя школьного автобуса в Санкт-Петербурге. В результате мужчина был госпитализирован с травмами и ножевыми ранениями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».