Возбуждено дело после нападения на водителя школьного автобуса в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на водителя школьного автобуса.

Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство», говорится в сообщении ведомства, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По данным следствия, в понедельник в Санкт-Петербурге уроженец Азербайджана вместе с неустановленной женщиной напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, их родителей и учителей в город Кировск Ленинградской области.

Подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница – несколько ударов неустановленными предметами. После нападавшие скрылись на автомобиле Range Rover.

Водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован; на данный момент он находится в реанимации.

Следователями проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента и местонахождения подозреваемых.

Напомним, в понедельник сообщалось о нападении на водителя школьного автобуса в Санкт-Петербурге в результате дорожного конфликта.