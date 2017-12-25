На водителя детского автобуса в Петербурге напали с ножом на дороге

В петербургской полиции рассказали о нападении на водителя автобуса, причиной которого стал дорожный конфликт между двумя мужчинами.

Нападение на водителя автобуса произошло на одной из улиц Санкт-Петербурга в понедельник.

«По словам очевидцев, водитель Range Rover подрезал автобус, после чего оба водителя вышли на улицу и после короткой перепалки водитель внедорожника нанес ножевые ранения водителю автобуса и с места происшествия скрылся. По предварительным данным, ранения тяжелые... В настоящий момент полиция предпринимает меры по розыску и задержанию водителя внедорожника. Уже установлена его личность», – рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласт Вячеслав Степченко, передает «Пятый канал».

Журналисты также пообщались со свидетельницей того, как водитель иномарки подрезал экскурсионный автобус, в котором были дети. Девушка пояснила, что была пассажиром автобуса и слышала, как их водитель сделал замечание другому водителю.

«Водитель иномарки вышел с ножом. Девушка выскочила, видимо, супруга. Они избили водителя и нанесли очень много ножевых ранений. Водителя нашего автобуса увезли на реанимобиле в тяжелом состоянии», – рассказала свидетельница.

По ее словам, никто из участников дорожного движения не стал помогать водителю автобуса, кроме двух молодых людей.

Девушка отметила, что водитель внедорожника увидел, что она сообщает по телефону об инциденте, и быстро скрылся.