ФБР признало необоснованность обвинений в адрес Трампа в связи с Кремлем

Федеральное бюро расследований США признало, что обвинения по «российскому досье» президента Дональда Трампа остаются необоснованными, сообщают СМИ. Иначе говоря, под сомнение поставлены документы, которые легли в основу обвинений в сотрудничестве Трампа с Москвой.

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб на закрытых слушаниях в постоянном специальном комитете палаты представителей Конгресса США по разведке сказал, что большая часть информации из «досье» Трампа о его связях с Москвой не доказана, сообщает Washington Times со ссылкой на источники.

Республиканцы, входящие в комитет, заявили, что сотрудники ФБР могли намеренно опорочить окружение Трампа с помощью недостоверных доказательств.

По мнению республиканцев, «российское досье» было составлено на деньги демократов и кандидата в президенты Хиллари Клинтон и основывалось на сплетнях «от неизвестных проплаченных агентов Кремля».

Маккейб не стал критиковать досье, несмотря на то, что признал необоснованность обвинений в связах Трампа с Кремлем. Источники сообщают, что замглавы ФБР было бы неудобно подвергать критике документ, с которого началось расследование в отношении кандидата от республиканцев. Таким образом ведомство оказалось в очень неоднозначной ситуации.

В ноябре американские СМИ уже сообщали, что ФБР и минюст США не смогли подтвердить утверждения из «досье Трампа» о связях окружения американского лидера с Москвой.