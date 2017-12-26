В ФИФА отреагировали на решение Мутко приостановить деятельность в РФС

ФИФА выразила благодарность вице-премьеру Виталия Мутко за решение временно приостановить деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), сообщили в организации.

В пресс-службе ФИФА сказали Р-Спорт, что решение Мутко «было сделано в интересах чемпионата мира». В организации назвали шаг вице-премьера ответственным и поблагодарили его за проделанную работу в рамках подготовки к ЧМ.

«Решение Мутко не окажет никакого влияния на успешную организацию чемпионата мира по футболу следующим летом», – добавили в организации.

«В ближайшие дни ФИФА обсудит со всеми сторонами и согласует дальнейшие шаги, связанные с оргкомитетом», – сообщили в пресс-службе ФИФА.

Ранее стало известно, что Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС на шесть месяцев. Сам Мутко пояснил, что принял решение приостановить деятельность на посту главы Российского футбольного союза (РФС) на период судебных разбирательства.