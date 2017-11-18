Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС

Вице-премьер России Виталий Мутко приостановил деятельность на посту главы Российского футбольного союза на шесть месяцев, сообщил источник.

По его словам, исполняющим обязанности стал генеральный директор РФС Александр Алаев, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Мутко, который в правительстве курирует спортивное направление, может быть назначен полпредом президента в ЦФО.

Утверждалось, что РФС перейдет под управление главы оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 Алексея Сорокина.