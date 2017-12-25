Мутко объяснил временный уход из РФС

Вице-премьер Виталий Мутко пояснил, что принял решение приостановить деятельность на посту главы Российского футбольного союза (РФС) на период судебных разбирательства.

«Я говорю с позиции государства и сегодня обратился к исполкому (РФС), что если президент (РФС) не может в кратковременной перспективе исполнять обязанности, он может их с себя снять», - передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что приостанавливает деятельность в РФС на время судебных разбирательств – на шесть месяцев.

Ранее стало известно, что Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС на шесть месяцев.

Напомним, в начале декабря МОК пожизненно запретил Мутко участвовать в Олимпийских играх.