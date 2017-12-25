Эксперт назвал «уникальным» опыт работы нового помощника президента Николая Цуканова

Плох тот мэр, кто не мечтает стать губернатором – нынешние кадровые перестановки могут мотивировать мэров других регионов стараться на своих постах еще сильнее, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ковалев, комментируя серию кадровых назначений, которую провел президент, в частности назначение мэра Воронежа Александра Гусева врио губернатора в той же области.

«Президент лучше всех осведомлен, как работают кадры на всех уровнях власти. Видимо, данные главы городов достигли на своих постах необходимых компетенций и им можно поручать более масштабные задачи – уровня губернаторов. Как говорят, плох тот мэр, кто не мечтает стать губернатором – нынешние кадровые перестановки могут мотивировать мэров других регионов стараться на своих постах еще сильнее. Что, в свою очередь, заставляет губернаторов работать лучше, чтобы не давать поводов искать им замену. Внутренняя конкуренция, от которой выигрывает управление страной в целом», – считает Михаил Ковалев.

Как отмечают эксперты, при кадровых перестановках в губернаторском корпусе в качестве новых глав регионов все чаще рассматривают мэров крупных городов с ценным опытом местного самоуправления. Например, мэр Воронежа Александр Гусев назначен и. о. губернатора всей Воронежской области. Ранее тоже мэры переходили на губернаторские посты, скажем, мэр Вологды Травников стал врио губернатора Новосибирской области, Дмитрий Азаров – тоже бывший мэр Самары, теперь врио губернатора одноименной области.

Назначение Николая Цуканова помощником президента по вопросам местного самоуправления, тоже указывает на особое внимание, которое Владимир Путин уделяет этому направлению работы, считает политолог.

«В условиях давления на внешних рубежах Россия ищет внутренние резервы, а муниципальный уровень – серьезный резерв развития инициативы в экономике и гражданском обществе. Есть над чем работать и что усиливать», – отметил эксперт.

«Мы знаем о работе полпредов в основном по заголовкам и фамилиям, а весь огромный объем работы остается за кадром. Перевод Цуканова на новое направление может говорить о том, что востребован его во многом уникальный совокупный опыт (мэр города Гусев Калининградской области – губернатор Калининградской области – полпред Северо-Западного округа). На всех этих постах Цуканов досконально занимался вопросами муниципального уровня, знает все сильные и слабые стороны проблематики и может быть максимально полезен на федеральном уровне для развития территорий», – подчеркнул Ковалев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин подписал ряд указов о назначении полномочных представителей главы государства. В частности, Путин отправил в отставку воронежского губернатора Алексея Гордеева.

«Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А. В. по собственному желанию», – говорится в указе президента. При этом Гордеев назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе. Врио губернатора Воронежской области назначен мэр Воронежа Александр Гусев.

Также Путин перевел Александра Беглова с должности полпреда в ЦФО на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Одновременно Путин назначил своим помощником по вопросам местного самоуправления Николая Цуканова, ранее занимавшего пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе.

В октябре газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему в этом году в регионах России массово меняют губернаторов.