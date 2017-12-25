Эксперт назвал «уникальным» опыт работы нового помощника президента Николая Цуканова

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26 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 03:40  |  vz.ru
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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Характер украинской национальной власти за сто лет почти не изменился

Советский Харьков на первомайской демонстрацииФото: РИА Новости
Ровно сто лет назад Украина была провозглашена советской. Эту дату очень не любит официальный Киев, ведь она ставит под сомнение провозглашение независимости от 22 января 1918 года. И получается, что речь идет не столько о «незалежности», к которой так долго стремился угнетаемый русским царизмом народ, сколько о двоевластии, а то и вовсе – о коммунистическом выборе украинцев. Подробности...
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Зализняк стал создателем краеугольных камней русской идентичности

Работы Зализняка утверждают и постулируют древность и величие русской культуры и делают это без всякого шовинизма Фото: кадр из видео
Уходящий 2017 год был богат на смерти известных людей, и каждая утрата по-своему невосполнима. 24 декабря мы лишились человека, научный вклад которого в современные представления о русском языке, русской истории и русской культуре переоценить невозможно. Других таких, как Андрей Анатольевич Зализняк, просто не было, нет и не будет.  Подробности...
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В Латвии не нашли нужного количества «стукачей»

Планировалось, что по всей Латвии наберут порядка 100 «стукачей», но пока их всего 35Фото: Семенов Владимир/ТАСС
Латвийские власти столкнулись с неожиданной для них проблемой. Они хотели привлечь в Центр государственного языка «стукачей», которые бы доносили на лиц, «незаконно употребляющих русский язык», но желающих оказалось втрое меньше, чем нужно. Но почему «патриотические латыши» столь неохотно идут в доносчики? Подробности...
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Юбилей авторитета отметили побоищем

Введенный полицией план «Перехват» принес первые плоды Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Полиция задержала нескольких вероятных участников перестрелки у ресторана Crystal Ballroom на территории комплекса «Москва-Сити». В результате произошедшей на парковке ссоры гостей вечеринки с охранниками пострадали шесть человек: сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии и несколько чоповцев. Поводом для встречи в ресторане стало 55-летие авторитета измайловской ОПГ по прозвищу Павлик. Подробности...
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Сколько стоит поставить на ноги собственного ребенка

Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований ИГСО, бывший член КПРФ
Экономисты либеральной школы обожают наставлять: государство должно меньше тратить на социальные статьи. Какие расходы будут нести родители на одного ребенка? Ответ мы недавно получили. Подробности...
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Поставка «Джэвлинов» Киеву – это реальная подстава

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В Стратегии по нацбезопасности США упомянута «российская агрессия в отношении Грузии и Украины», но нет ни слова не то что о поставках летального оружия, но даже о помощи Киеву. И вот «Джэвлины». Подробности...
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С Новым годом! Он уже наступил

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Если вы решили, что это рекламный трюк, зазывающий вас кликнуть на страничку, вы отчасти ошиблись. Конечно, надо кликнуть! Но Новый год действительно наступил и происходит в это самое время. Подробности...
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          Эксперт назвал «уникальным» опыт работы нового помощника президента Николая Цуканова

          25 декабря 2017, 17:25

          Текст: Никита Коваленко

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          Плох тот мэр, кто не мечтает стать губернатором – нынешние кадровые перестановки могут мотивировать мэров других регионов стараться на своих постах еще сильнее, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ковалев, комментируя серию кадровых назначений, которую провел президент, в частности назначение мэра Воронежа Александра Гусева врио губернатора в той же области.

          «Президент лучше всех осведомлен, как работают кадры на всех уровнях власти. Видимо, данные главы городов достигли на своих постах необходимых компетенций и им можно поручать более масштабные задачи – уровня губернаторов. Как говорят, плох тот мэр, кто не мечтает стать губернатором – нынешние кадровые перестановки могут мотивировать мэров других регионов стараться на своих постах еще сильнее. Что, в свою очередь, заставляет губернаторов работать лучше, чтобы не давать поводов искать им замену. Внутренняя конкуренция, от которой выигрывает управление страной в целом», – считает Михаил Ковалев.

          Как отмечают эксперты, при кадровых перестановках в губернаторском корпусе в качестве новых глав регионов все чаще рассматривают мэров крупных городов с ценным опытом местного самоуправления. Например, мэр Воронежа Александр Гусев назначен и. о. губернатора всей Воронежской области. Ранее тоже мэры переходили на губернаторские посты, скажем, мэр Вологды Травников стал врио губернатора Новосибирской области, Дмитрий Азаров – тоже бывший мэр Самары, теперь врио губернатора одноименной области.

          Назначение Николая Цуканова помощником президента по вопросам местного самоуправления, тоже указывает на особое внимание, которое Владимир Путин уделяет этому направлению работы, считает политолог.

          «В условиях давления на внешних рубежах Россия ищет внутренние резервы, а муниципальный уровень – серьезный резерв развития инициативы в экономике и гражданском обществе. Есть над чем работать и что усиливать», – отметил эксперт.

          «Мы знаем о работе полпредов в основном по заголовкам и фамилиям, а весь огромный объем работы остается за кадром. Перевод Цуканова на новое направление может говорить о том, что востребован его во многом уникальный совокупный опыт (мэр города Гусев Калининградской области – губернатор Калининградской области – полпред Северо-Западного округа). На всех этих постах Цуканов досконально занимался вопросами муниципального уровня, знает все сильные и слабые стороны проблематики и может быть максимально полезен на федеральном уровне для развития территорий», – подчеркнул Ковалев.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин подписал ряд указов о назначении полномочных представителей главы государства. В частности, Путин отправил в отставку воронежского губернатора Алексея Гордеева.

          «Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А. В. по собственному желанию», – говорится в указе президента. При этом Гордеев назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе. Врио губернатора Воронежской области назначен мэр Воронежа Александр Гусев.

          Также Путин перевел Александра Беглова с должности полпреда в ЦФО на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Одновременно Путин назначил своим помощником по вопросам местного самоуправления Николая Цуканова, ранее занимавшего пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе.

          В октябре газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему в этом году в регионах России массово меняют губернаторов.


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