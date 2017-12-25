Путин провел ряд кадровых назначений

Президент Владимир Путин подписал ряд указов о назначении полномочных представителей главы государства.

В частности, Путин отправил в отставку воронежского губернатора Алексея Гордеева. «Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию», – говорится в указе президента, передает ТАСС.

При этом Гордеев назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе.

Врио губернатора Воронежской области назначен мэр Воронежа Александр Гусев.

Также Путин перевел Александра Беглова с должности полпреда в ЦФО на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

«Назначить Беглова Александра Дмитриевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, освободив его от занимаемой должности. Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе.

Одновременно Путин назначил своим помощником по вопросам местного самоуправления Николая Цуканова, ранее занимавшего пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Цуканова Николая Николаевича помощником президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления, освободив его от занимаемой должности», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

В октябре газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему в 2017 году в регионах России массово меняют губернаторов.