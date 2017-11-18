Исследователи: Из-за ядерных испытаний погибли до 700 тыс. американцев

В результате сотни наземных испытаний ядерных бомб, проводившихся в американском штате Невада в 1950-е годы, и их последствий погибли до 700 тыс. человек, сообщают западные СМИ со ссылкой на новые исследования.

Исследователи во главе с ученым из Университета Аризоны Китом Майерсом считают, что проводимые правительством США с 1950-х годов и до 1963 года испытания ядерного оружия на удаленном участке в штате Невада привели к серьезным последствиям, пишет The Daily Mail.

Под воздействие ядерных испытаний и радиоактивного загрязнения от них попали миллионы американцев, это привело к гибели от 395 тыс. до 695 тыс. человек с 1951 по 1973 год. Причем географический охват смертности шире, чем показывали ранние исследования.

Причем, как отмечают исследователи, многие пострадали из-за употребления в пищу облученных продуктов: в частности, молока от коров, которые паслись на загрязненных пастбищах.

Таким образом, считают исследователи, общее количество смертей «сопоставимо с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки».

После 1963 года испытания в США стали проводиться под землей. Однако до этого момента на испытательном полигоне в Неваде провели уже 100 атмосферных испытаний.