Хейли назвала причины сокращения бюджета ООН

Постпред США при ООН Никки Хейли прокомментировала уменьшение бюджета организации на 2018-2019 годы по сравнению с прошлым двухлетним периодом, передает телеканал CBS.

«Неэффективность и перерасход средств Организаций Объединённых Наций хорошо известны. Мы больше не позволим пользоваться щедростью американского народа и сохранять неконтролируемость расходов», – передает RT слова постпреда.

Хейли подчеркнула, что США будут добиваться более прозрачной и экономной работы ООН.

Тем временем бюджет ООН на ближайшие два года составит 5,395 млрд долларов, такая сумма значится в итоговом документе, принятом генассамблеей ООН, передает РИА «Новости».

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш изначально запросил более 5,4 млрд долларов.

Бюджет организации формируется за счет взносов 193 членов ООН. При этом платеж рассчитывается исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения и не может превышать 22% всего бюджета.

Именно столько (22%) платят в бюджет ООН США, Япония и Китай вносят по 9,6% бюджета, доля России составляет 3%.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США стали угрожать санкциями всему миру.