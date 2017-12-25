Названа цель визита Яценюка в Швейцарию

Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Ольга Лаппо рассказала о цели визита Арсения Яценюка в Швейцарию.

«Не стоит впадать в конспирологию. Никаких официальных, полуофициальных или неофициальных деловых встреч Яценюк там не планирует», – призвала она на своей странице в Facebook.

«Это – приватная семейная поездка», – добавила она.

Напомним, Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России, но быстро отпустили. Причиной задержания стали «обвинения в участии в боевых действиях в Чечне». В нацполиции Украины сообщили, что розыскной циркуляр России в отношении Яценюка отменен Интерполом.