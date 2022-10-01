Болгарский тупик для России

Болгария вполне обоснованно считается одним из наиболее лояльных России государств ЕС и НАТО. Так, в недавнем опросе плохо о нашей стране отозвались 38% болгар. Это немало, но в других государствах Евросоюза цифры куда выше. Так что как минимум до некоторой степени фактор родства языков, веры и общий алфавит всё же работает. Да и большое (до недавнего времени) число российских туристов, исправно пополняющих болгарскую казну, тоже вносили свою лепту в то, что болгарское общество не стало русофобским.

Нынешнего болгарского президента Румена Радева, переизбранного в прошлом году на второй срок, на Западе часто именуют «агентом Кремля». И всё лишь из-за того, что он призывал прекратить волну необузданной русофобии, сомневался в эффективности санкций и признавал право России на Крым. Впрочем, до него этот пост занимал откровенный русофоб Росен Плевнелиев, который договорился до того, что Россия якобы собирается развязать гибридную войну на Балканах. Так что с болгарскими президентами картина тоже неоднозначная.

Но основная власть в Болгарии всё же принадлежит правительству, которое формируется по итогам парламентских выборов. В данном случае – выборов 2 октября. Они станут уже четвёртыми за неполные два года. Так, в прошлом году болгарам пришлось аж три раза приходить к урнам. Нет никакой гарантии, что и снова сходить проголосовать скоро не придётся. Но для России есть ясность при любом исходе и любой частоте болгарских выборов. Пророссийский политик там во главе кабинета министров точно не окажется.

Один из претендентов на победу – социал-либеральная партия «Продолжаем перемены», которая, по опросам, должна заняться второе место. Её лидер – отставленный в августе бывший премьер Кирил Петков. Он значительную часть жизни провёл в Канаде, его жена и дети имеют канадские паспорта (и сам он его имел, пока не стал главой правительства). Его политика – полностью прозападная. Теперь у него есть шанс вернуться на прежнее место работы, и понятно, что для России это не сулит ничего хорошего.

Просто вспомним, что успел натворить Петков, пока был премьером. За это время Болгария отказалась от долгосрочных поставок российского газа и начала тайно (потому что народ в целом против) вооружать Украину. Апофеозом всего стал шпионский скандал, когда болгарские власти решили выслать из страны сразу 70 российских дипломатов. Это решение не поддержали президент, некоторые министры. Уходя в отставку, Петков обвинил во всех своих бедах российского посла Элеонору Митрофанову.

Фаворитом же выборов, как и много лет подряд, остаётся консервативная проевропейская партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ). Её лидер, многолетний премьер страны Бойко Борисов, обвиняемый в связях с мафией, изрядно многим надоел. С ним в прошлом году вообще никто не хотел идти в коалицию. Но не исключено, что на сей раз кто-либо передумает, и он опять вернётся к привычной с 2009 года работе. Но и в этом случае России впору напрячься, и ждать очередных подвохов.

При премьере Борисове российско-болгарские отношения значительно ухудшились – так что Петков пришёл на хорошо «удобренную» почву. По его инициативе сорвалось строительство АЭС в Белене при участии «Росатома». Канул в лету нефтепровод «Бургас–Александруполис», по которому российская нефть должна была течь из Болгарии в Грецию. Наконец, это Борисов похоронил газопровод «Южный поток». Правда, об этом он впоследствии пожалел, и присоединился уже к «Турецкому потоку».

Можно вспомнить и другие действия Борисова. Так, при нём в военной доктрине Болгарии Россию открыто признали угрозой. Шпионские скандалы тоже при нём случались – пусть и не такого масштаба, как в текущем году. Апофеозом всего стали исторические «открытия» болгарских официальных лиц. Так, освобождение страны в 1878 году приписали румынам, полякам, финнам и литовцам. А освобождение Болгарии Красной армией в 1944 году Борисов вообще отказался считать таковым.

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Так что какая бы из двух партий ни победила – это будет выбор из двух зол. И наверняка в правительстве будут ещё две партии – праволиберальная «Демократическая Болгария» и представляющая интересы турецкого меньшинства «Движение за права и свободы». Они гарантированно проходят в парламент, набирая (по опросам) в сумме около 20% на двоих. Обе они настроены к России крайне враждебно. Есть шанс пройти в парламент и правительство и у ещё одной насквозь прозападной партии «Вставай, Болгария!».

В большей степени настроены сотрудничать с Россией бывшая правящая Социалистическая партия и партия телеведущего Слави Трифонова «Есть такой народ». Но второй партии ещё надо попасть в парламент – она балансирует на грани проходных четырёх процентов. В самом лучшем случае, они войдут в правительство, но не будут сильно влиять на его работу. В худшем – так и останутся в оппозиции. Да и их пророссийскими не назвать, ибо обе видят основу политики в Болгарии в членстве ЕС и НАТО. Разве что не антироссийскими.

Однозначно лояльными России можно считать две правоконсервативные партии – «Возрождение» и «Болгарский восход», причём вторая тоже балансирует на грани проходного барьера. У обеих явно выражен евроскептицизм и русофильство. Однако их предел – 12-15% на двоих, и участь «глухой» оппозиции. Добиться большего можно только в том случае, если евроатлантические правительства доведут страну до совсем уж полного краха. Посмотрим, наступит ли он по итогам первой зимы с отсутствующим российским газом.

Всё говорит о том, что в Болгарии как был, так и остался огромный разрыв между мнением народа и поведением власти. Потенциально люди вроде бы не против России, но зачастую голосуют за партии Борисова или Петкова, или вовсе не приходят голосовать. В итоге мы получим если не крайне враждебную, то откровенно недружественную нам Болгарию. И пока ничто не говорит о том, что картина в ближайшие годы изменится.

Чтобы случился коренной перелом в болгарской политике, Россия включит свою «мягкую силу». Но сделать это в нынешних обстоятельствах крайне проблематично, хотя немалый запрос в болгарском обществе имеется. Ей будут противодействовать страны ЕС и НАТО, дающие болгарам рабочие места у себя. Кроме того, поколение, помнящее времена социализма, постепенно уходит. А на смену идут те, для кого Россия – в лучшем случае поставщик щедрых туристов, но уж точно – не ориентир, и не пример для подражания. Даже если болгары замёрзнут зимой.

Потому вывод относительно российских перспектив на болгарском направлении однозначный: нас ждёт тупик. Как бы ни звали главу правительства Болгарии.