Болгарский тупик для России

Взгляд
1 октября, суббота  |  Последнее обновление — 17:57  |  vz.ru
Разделы

Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

Западные военные кинулись защищать морскую нефтегазовую инфраструктуру Michael Jung/DPA/Global Look Press
Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Зеленский начал давить на НАТО

Торжественная церемония в Кремле превратила Россию в новую сверхдержаву с альтернативной универсальной идеологией kremlin.ru
Подача Зеленским заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО указывает на нервозность в Киеве. Там понимают, что вхождение утраченных территорий в состав России не отменить даже успехами на поле боя, для этого придется прибегать к массовым этническим чисткам. Местные жители уже присягнули России и привыкают к новой реальности. Чем обернутся усилия Зеленского, который пытается напомнить о себе и устраивает очередной торг с НАТО? Подробности...
Перейти в раздел…

Донбасс, Запорожье и Херсон встретили на Красной площади

Участники концерта праздновали победу – как сказала со сцены ведущая: «Тот, кто с Россией, не может проиграть» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сегодня особый день – день правды и справедливости. С такими словами Владимир Путин обратился к людям, собравшимся на Красной площади на концерт в честь воссоединения России с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями. Новую веху в своей истории Москва отпраздновала с участием поэтов, актеров. В митинг-концерте на Красной площади приняли участие около 180 тысяч человек. Подробности...
Перейти в раздел…

Как американский майор-трансгендер пыталась помочь России

Джейми Ли Генри, майор медицинской службы в отставке - и подозреваемая в шпионаже в пользу России US Army
«Чувство патриотизма к России». Именно так ФБР США объясняет мотивы, которыми руководствовалась бывшая майор американских вооруженных сил, задержанная за попытку сотрудничества с российской разведкой. Пикантность этой истории придает то, что задержанной оказалась самый знаменитый трансгендер американской армии. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
Перейти в раздел…

Болгарский тупик для России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Всё говорит о том, что в Болгарии как был, так и остался огромный разрыв между мнением народа и поведением власти. Потенциально люди вроде бы не против России, но зачастую голосуют за русофобские партии. Подробности...

Вашингтон гонит вассалов на войну

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Заявление НАТО о жестком ответе на удары по европейской инфраструктуре, которое так удивило публику, вполне вероятно, относится не к прошлым диверсиям, а к будущим. Подробности...

Финансовую панику в России раздувают с Украины

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Поддаваться панике – однозначно сделать плохо и себе, и обществу. Досрочное изъятие вклада – это потеря процентов, плюс очереди у банкоматов и к операционистам банка, а также прочие неудобства. Подробности...
Перейти в раздел…

Ответ Киева и НАТО на речь Путина

Обсуждение: 4 комментария

Советский сплав в речи Путина

Самые великие. Выбор народа

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...

В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
Подробности...

На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
Вы поддерживаете инициативу запретить в текущей ситуации выезд за границу гражданам призывного возраста?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны объяснило отвод войск из Красного Лимана
    Философ Дугин: Речь Путина можно считать началом последней битвы добра со злом Пригожин поддержал идею Кадырова о первоочередной мобилизации силовиков Захарова высмеяла предложение Британии помочь Дании в расследовании диверсии на «Северных потоках» Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus
    Шойгу дал разъяснения по изменениям в осеннем призыве Матыцин отреагировал на слова Баха об условиях возвращения российских спортсменов Hill: Единство НАТО в отношении Украины оказалось под угрозой На заседании ЮНЕСКО недружественные России страны устроили демарш
    Запись радиоперехвата подтвердила тяжелые потери ВСУ на херсонском направлении Корректировщицу огня ВСУ задержали в ЛНР Журналист RuBaltic Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой Британцы призвали «стереть с лица Земли» Зеленского

    Главная тема


    Зачем Зеленский начал давить на НАТО

    Отказ оператора


    Газпром подтвердил остановку поставки через Австрию

    бывший редактор


    Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова сбежала из-под ареста

    недвижимость примадонны


    Рудковская оценила стоимость замка Пугачевой в поселке Грязь

    Видео

    морская инфраструктура


    Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

    зона боевых действий


    Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

    наихудший сценарий


    Диверсии на «Северных потоках» приблизили мир к глобальному конфликту

    боевая подготовка


    Как мобилизованных готовят для спецоперации

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    кому выгодно


    Максим Соколов: Взрывы «Северных потоков» – классический casus belli

    сможем ли простить?


    Алексей Токарев: Что ждет уехавших и не уехавших

    исторические документы


    Геворг Мирзаян: Что будет после референдумов

    на ваш взгляд


    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
    Вадим Трухачёв

    Болгарский тупик для России

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		1 октября 2022, 16:57

    Болгария вполне обоснованно считается одним из наиболее лояльных России государств ЕС и НАТО. Так, в недавнем опросе плохо о нашей стране отозвались 38% болгар. Это немало, но в других государствах Евросоюза цифры куда выше. Так что как минимум до некоторой степени фактор родства языков, веры и общий алфавит всё же работает. Да и большое (до недавнего времени) число российских туристов, исправно пополняющих болгарскую казну, тоже вносили свою лепту в то, что болгарское общество не стало русофобским.

    Нынешнего болгарского президента Румена Радева, переизбранного в прошлом году на второй срок, на Западе часто именуют «агентом Кремля». И всё лишь из-за того, что он призывал прекратить волну необузданной русофобии, сомневался в эффективности санкций и признавал право России на Крым. Впрочем, до него этот пост занимал откровенный русофоб Росен Плевнелиев, который договорился до того, что Россия якобы собирается развязать гибридную войну на Балканах. Так что с болгарскими президентами картина тоже неоднозначная.

    Но основная власть в Болгарии всё же принадлежит правительству, которое формируется по итогам парламентских выборов. В данном случае – выборов 2 октября. Они станут уже четвёртыми за неполные два года. Так, в прошлом году болгарам пришлось аж три раза приходить к урнам. Нет никакой гарантии, что и снова сходить проголосовать скоро не придётся. Но для России есть ясность при любом исходе и любой частоте болгарских выборов. Пророссийский политик там во главе кабинета министров точно не окажется.

    Один из претендентов на победу – социал-либеральная партия «Продолжаем перемены», которая, по опросам, должна заняться второе место. Её лидер – отставленный в августе бывший премьер Кирил Петков. Он значительную часть жизни провёл в Канаде, его жена и дети имеют канадские паспорта (и сам он его имел, пока не стал главой правительства). Его политика – полностью прозападная. Теперь у него есть шанс вернуться на прежнее место работы, и понятно, что для России это не сулит ничего хорошего.

    Просто вспомним, что успел натворить Петков, пока был премьером. За это время Болгария отказалась от долгосрочных поставок российского газа и начала тайно (потому что народ в целом против) вооружать Украину. Апофеозом всего стал шпионский скандал, когда болгарские власти решили выслать из страны сразу 70 российских дипломатов. Это решение не поддержали президент, некоторые министры. Уходя в отставку, Петков обвинил во всех своих бедах российского посла Элеонору Митрофанову.

    Фото: Христо Владев/РИА Новости

    Фаворитом же выборов, как и много лет подряд, остаётся консервативная проевропейская партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ). Её лидер, многолетний премьер страны Бойко Борисов, обвиняемый в связях с мафией, изрядно многим надоел. С ним в прошлом году вообще никто не хотел идти в коалицию. Но не исключено, что на сей раз кто-либо передумает, и он опять вернётся к привычной с 2009 года работе. Но и в этом случае России впору напрячься, и ждать очередных подвохов.

    При премьере Борисове российско-болгарские отношения значительно ухудшились – так что Петков пришёл на хорошо «удобренную» почву. По его инициативе сорвалось строительство АЭС в Белене при участии «Росатома». Канул в лету нефтепровод «Бургас–Александруполис», по которому российская нефть должна была течь из Болгарии в Грецию. Наконец, это Борисов похоронил газопровод «Южный поток». Правда, об этом он впоследствии пожалел, и присоединился уже к «Турецкому потоку».

    Можно вспомнить и другие действия Борисова. Так, при нём в военной доктрине Болгарии Россию открыто признали угрозой. Шпионские скандалы тоже при нём случались – пусть и не такого масштаба, как в текущем году. Апофеозом всего стали исторические «открытия» болгарских официальных лиц. Так, освобождение страны в 1878 году приписали румынам, полякам, финнам и литовцам. А освобождение Болгарии Красной армией в 1944 году Борисов вообще отказался считать таковым.

    Так что какая бы из двух партий ни победила – это будет выбор из двух зол. И наверняка в правительстве будут ещё две партии – праволиберальная «Демократическая Болгария» и представляющая интересы турецкого меньшинства «Движение за права и свободы». Они гарантированно проходят в парламент, набирая (по опросам) в сумме около 20% на двоих. Обе они настроены к России крайне враждебно. Есть шанс пройти в парламент и правительство и у ещё одной насквозь прозападной партии «Вставай, Болгария!».

    В большей степени настроены сотрудничать с Россией бывшая правящая Социалистическая партия и партия телеведущего Слави Трифонова «Есть такой народ». Но второй партии ещё надо попасть в парламент – она балансирует на грани проходных четырёх процентов. В самом лучшем случае, они войдут в правительство, но не будут сильно влиять на его работу. В худшем – так и останутся в оппозиции. Да и их пророссийскими не назвать, ибо обе видят основу политики в Болгарии в членстве ЕС и НАТО. Разве что не антироссийскими.

    Однозначно лояльными России можно считать две правоконсервативные партии – «Возрождение» и «Болгарский восход», причём вторая тоже балансирует на грани проходного барьера. У обеих явно выражен евроскептицизм и русофильство. Однако их предел – 12-15% на двоих, и участь «глухой» оппозиции. Добиться большего можно только в том случае, если евроатлантические правительства доведут страну до совсем уж полного краха. Посмотрим, наступит ли он по итогам первой зимы с отсутствующим российским газом.

    Всё говорит о том, что в Болгарии как был, так и остался огромный разрыв между мнением народа и поведением власти. Потенциально люди вроде бы не против России, но зачастую голосуют за партии Борисова или Петкова, или вовсе не приходят голосовать. В итоге мы получим если не крайне враждебную, то откровенно недружественную нам Болгарию. И пока ничто не говорит о том, что картина в ближайшие годы изменится.

    Чтобы случился коренной перелом в болгарской политике, Россия включит свою «мягкую силу». Но сделать это в нынешних обстоятельствах крайне проблематично, хотя немалый запрос в болгарском обществе имеется. Ей будут противодействовать страны ЕС и НАТО, дающие болгарам рабочие места у себя. Кроме того, поколение, помнящее времена социализма, постепенно уходит. А на смену идут те, для кого Россия – в лучшем случае поставщик щедрых туристов, но уж точно – не ориентир, и не пример для подражания. Даже если болгары замёрзнут зимой.

    Потому вывод относительно российских перспектив на болгарском направлении однозначный: нас ждёт тупик. Как бы ни звали главу правительства Болгарии.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •