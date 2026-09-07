Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.3 комментария
Ребенок и мужчина погибли при атаке беспилотников на Севастополь
В ночь на понедельник жертвами массированного удара украинских беспилотников в Севастополе стали ребенок и взрослый мужчина, сообщил глава региона Михаил Развожаев.
«Из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок и мужчина», – сообщил губернатор в Max.
Девочка 2011 года рождения скончалась от полученных тяжелых ранений прямо в машине скорой помощи. Пострадавший мужчина был экстренно доставлен в больницу в состоянии комы, однако врачи реанимации не смогли спасти его жизнь.
Сбитые дроны были плотно начинены взрывчаткой и множеством металлических элементов. Прибывшие на место падения обломков специалисты-пиротехники обнаружили сотни опасных поражающих деталей.
Спасательные службы зафиксировали серьезные повреждения в восьми многоквартирных и одном частном доме. Мощная ударная волна и шрапнель выбили окна, посекли фасады жилых зданий, а также повредили стекла в местном детском саду и несколько припаркованных автомобилей.
Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь погибла 15-летняя девочка.
Накануне осколочные ранения от дронов получили мужчина и две девочки-подростка.
В конце августа при ударе вооруженных сил Украины скончался один мирный житель.