Ребенок и мужчина погибли при атаке беспилотников на Севастополь

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок и мужчина», – сообщил губернатор в Max.

Девочка 2011 года рождения скончалась от полученных тяжелых ранений прямо в машине скорой помощи. Пострадавший мужчина был экстренно доставлен в больницу в состоянии комы, однако врачи реанимации не смогли спасти его жизнь.

Сбитые дроны были плотно начинены взрывчаткой и множеством металлических элементов. Прибывшие на место падения обломков специалисты-пиротехники обнаружили сотни опасных поражающих деталей.

Спасательные службы зафиксировали серьезные повреждения в восьми многоквартирных и одном частном доме. Мощная ударная волна и шрапнель выбили окна, посекли фасады жилых зданий, а также повредили стекла в местном детском саду и несколько припаркованных автомобилей.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь погибла 15-летняя девочка.

Накануне осколочные ранения от дронов получили мужчина и две девочки-подростка.

В конце августа при ударе вооруженных сил Украины скончался один мирный житель.