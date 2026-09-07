Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!26 комментариев
Беспилотники повредили сотовую вышку в Чувашии
В ходе ночной атаки двух украинских беспилотников на территорию Чувашии оказалась повреждена вышка сотовой связи, сообщил глава региона Олег Николаев.
«Минувшей ночью на территории республики, по предварительной информации, уничтожено два вражеских БПЛА», – указал Николаев, передает РИА «Новости».
Он добавил, что жертв и пострадавших нет, по предварительной информации, повреждения получила вышка сотовой связи.
Руководитель региона также добавил, что на месте происшествия продолжают работу оперативные службы. Специалисты в настоящее время уточняют все обстоятельства и детали произошедшего инцидента.
В конце июля над территорией Чувашии перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата.
В начале мая массированная атака дронов на Чебоксары повредила 40 многоквартирных домов.
Во время этого налета погибли двое мирных жителей.