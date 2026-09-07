NYT: Украина за год потеряла 1,2 млрд долларов из-за коррупции в закупках оружия

Tекст: Елизавета Шишкова

Секретные аудиторские проверки, оказавшиеся в распоряжении The New York Times, охватывают 2024 и 2025 годы и показывают, что закупщики систематически переплачивали за оружие, заключали сделки с посредниками вместо прямых контрактов с производителями и продолжали работать с компаниями, уже проваливавшими поставки или находящимися под следствием по делам о коррупции.

Семь из десяти крупнейших подрядчиков Минобороны получили новые контракты, несмотря на дефолты по прежним обязательствам или уголовные дела против руководства. Один из подрядчиков заключил сделку, находясь под залогом по делу о коррупции. Всего аудиторы выявили 18 компаний с историей неисполненных контрактов, шесть из них не выполнили ни одного заказа, но продолжали получать новые заказы.

Один из самых громких случаев связан с заводом Pavlohrad Chemical Plant и его директором Леонидом Шиманом. Предприятие поставило армии 233 тыс. бракованных минометных снарядов, часть которых имела неисправные взрыватели или пороховой заряд. Несмотря на это, агентство закупок продолжало выдавать заводу новые контракты, включая почти весь объем 122-миллиметровых артиллерийских снарядов на 2025 год.

Бывший советник агентства закупок Тамерлан Вагабов заявил: «Армия не получает того, что ей нужно, а бюджет сокращается из-за недопоставок и переплат. В результате у нас нет денег заказывать больше оружия. И у нас нет нужного количества боеприпасов. И это повторяющаяся закономерность».

По данным аудита, в 2024 году потери Украины от мошенничества, расточительности и неэффективного управления составили около 1,2 млрд долларов. Около 126 млн долларов было потеряно из-за игнорирования более низких ставок и переплат за оружие. Директор агентства закупок Арсен Жумадилов подал в отставку в понедельник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку из-за поставки Вооруженным силам Украины неисправных боеприпасов стоимостью 70 млн евро.

Силовые структуры США и Украины также проводят десятки расследований возможных злоупотреблений при передаче военной помощи Киеву.

Украина ранее потеряла 770 млн долларов при закупках оружия у недобросовестных торговцев и производителей.