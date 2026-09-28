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Глава Башкирии направил заявление в СК о возбуждении уголовного дела о клевете
Глава Башкирии Хабиров обратился в Следственный комитет из-за клеветы о дочери
Глава Башкирии Радий Хабиров написал заявление в Следственный комитет после появления ложных публикаций о незаконном выводе миллионов за рубеж его дочери.
На оперативном совещании правительства региона Хабиров сообщил об обращении в правоохранительные органы. Поводом стали материалы в интернете, где сообщалось о якобы незаконном переводе 263 млн рублей из компании «Башкиравтодор» на иностранные счета его дочери, передает РИА «Новости».
«Я вам сразу хочу сказать – это абсолютная ложь. Я отправил специальный запрос в управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан и Федеральную службу по финансовому мониторингу, то есть, по сути, финансовую разведку. И получил ответ – в ходе выездной налоговой проверки действительно проводили анализ банковских выписок руководящего состава предприятия, однако сведения о переводе указанной суммы в иностранные банки не подтвердились», – заявил Радий Хабиров.
Появление недостоверных данных налоговики объяснили технической ошибкой при переносе информации между базами. Глава региона добавил, что узнал об этих публикациях год назад и тогда же направил пакет документов в администрацию президента России.
Теперь политик просит Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье о клевете. Заявление подано в отношении организованной группы лиц, причастной к распространению ложных сведений.
В марте этого года сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности гендиректора компании «Башкиравтодор» Александра Ликомаскина.
Позже глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал следственные действия в отношении подозреваемого в коррупции мэра Уфы Ратмира Мавлиева.
Хабиров оставил за обвиняемым чиновником должность до вынесения окончательного решения суда.