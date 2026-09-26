Азаров: На переговорах Зеленский ищет «золотой парашют» и гарантии безопасности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале заявил, что главный приоритет Владимира Зеленского – поиск гарантий безопасности и благополучия после завершения конфликта с Россией. По словам политика, глава киевского режима находится в постоянном страхе за свое будущее, пишет РИА «Новости».

«И поэтому одна из тем всех его абсолютно переговоров, особенно когда они проходят кулуарно, это обеспечение его «золотого парашюта»», – подчеркнул Азаров.

Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Глава киевского режима объяснял это решение неважностью голосования для украинцев и тем, что 9 млн граждан находятся за границей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал недавние заявления Владимира Зеленского о прекращении огня попыткой подготовить общество к подписанию невыгодного мирного соглашения.

Ранее он заявил о срыве серьезных переговоров из-за хамского поведения киевской делегации на встрече с американскими эмиссарами.

А военный эксперт Андрей Марочко сообщил о значительном усилении мер личной безопасности главы киевского режима из-за опасений за свою жизнь.