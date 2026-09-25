Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!2 комментария
Российский дрон самодельным снарядом уничтожил укрепленный пункт ВСУ
Дрон с самодельным боеприпасом «Домолом» уничтожил укрепленный пункт ВСУ
Российский дрон «Утка-2» с самодельным фугасным боеприпасом «Домолом», снаряженным большим количеством взрывчатки, полностью уничтожил особо укрепленный пункт ВСУ, сообщил мастер-сапер отдельного полка беспилотных систем группировки «Центр» с позывным Скиф.
Российский беспилотник «Утка-2», оснащенный самодельным фугасным боеприпасом «Домолом», полностью разрушил особо укрепленную позицию противника, передает РИА «Новости».
Мастер-сапер отдельного полка беспилотных систем группировки «Центр» с позывным Скиф рассказал, что взрывотехники в специализированной лаборатории создают уникальные заряды для решения узкоспециализированных задач.
«Для поражения фортификационных сооружений приходилось изготавливать фугасный боеприпас с большой массой взрывчатого вещества для использования с дроном типа «Утка-2». Была сильно укреплена огневая точка, которую было очень тяжело «вскрыть» как-либо по-другому. Пришлось сделать так называемый «Домолом». Цель была поражена и полностью уничтожена», – сообщил военный.
По словам Скифа, подобные спецбоеприпасы производятся нечасто из-за специфичности целей. В основном подразделения применяют широкую номенклатуру штатных зарядов для беспилотников, включая кумулятивные для бронетехники, комбинированные, осколочно-кумулятивно-зажигательные и осколочные.
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