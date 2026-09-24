Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Западные издательства прекратили публиковать русскую классику
Издательства стран Запада прекратили выпускать переводы русской классики
Западные издательства под политическим давлением отказались от публикации переводов русской классики и произведений современных отечественных авторов.
Издательства в недружественных странах Запада под давлением властей прекратили публиковать переводы произведений современных российских авторов и классиков отечественной литературы. Об этом сообщил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев на сессии «Культура без границ» Петербургского международного форума объединенных культур, пишет РИА «Новости».
«Под большим государственным давлением издательства США, Канады, Британии и других стран Западной Европы, включая Германию и Австрию, прекратили публиковать произведения не только современных российских писателей, но даже классиков», – сказал Григорьев.
По его словам, если в 2020–2021 годах в издательствах Йельского и Колумбийского университетов вышли два новых перевода «Анны Карениной», то спустя пару лет профессиональные переводчики русской литературы на английский язык остались без работы. Издательства перестали интересоваться современным литературным процессом в России, из-за чего некоторые специалисты, включая известного переводчика Александра Ницберга, были вынуждены вернуться в страну.
Григорьев назвал происходящее попыткой государственного давления на гуманитарные институции с целью нивелировать русскую культуру. Он отметил, что еще пять лет назад в англосаксонском мире наметился тренд на замещение русской литературы, однако выразил сомнение в его успехе.
Несмотря на заморозку отношений с западным миром, интерес к русской литературе проявляют новые страны, добавил Григорьев. Последняя Московская международная книжная ярмарка показала заинтересованность в сотрудничестве со стороны Катара, Саудовской Аравии и Китая. При этом культурные связи сохраняются с Францией и Италией, заключил глава департамента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский переводчик Александр Ницберг переехал в Россию из-за жестких ограничений свободы слова в Европе.
Ранее этот специалист назвал Федора Достоевского самым читаемым русским автором среди немецкоязычной аудитории.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал попытки Запада перечеркнуть отечественную культуру печальным явлением.