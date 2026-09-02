  • Новость часаРосавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют юрсилы
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    Подковерная борьба в Киеве привела к битве разведки и контрразведки
    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем
    Сотни подростков разгромили торговый центр в США
    Эксперты объяснили тягу взрослых мужчин к завивке волос
    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ
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    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    13 комментариев
    2 сентября 2026, 21:27 • Новости дня

    Разведгруппа украинского легиона уничтожена в Сумской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сумской области в ходе стрелкового боя уничтожена разведывательная группа украинского международного легиона, в составе которой находился австралийский наемник.

    Российские силовые структуры сообщили об уничтожении разведгруппы международного легиона Главного управления разведки министерства обороны Украины, передает РИА «Новости». В состав подразделения входил австралийский наемник с позывным «Моззи».

    «В результате стрелкового боя в районе Уланово уничтожена разведгруппа международного легиона ГУР вместе с командиром капитаном Дудником Эдуардом Борисовичем, а также наемником из Австралии по кличке «Моззи», – заявили силовики.

    Кроме того, в ходе столкновения были ликвидированы еще два бойца украинской разведки. Ими оказались 21-летний сержант Даниил Семенов и 19-летний рядовой Артур Синевич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года российские военные вели стрелковые бои в селе Уланово.

    Ранее в этом же районе бойцы ВС РФ разгромили крупную группу солдат украинского штурмового полка «Скала».

    Весной спецподразделения ГУР Украины оборудовали полевой госпиталь в Сумской области.

    2 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    @ sobyanin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабный проект «Единой России» по популяризации спорта охватил более 2 млн человек по всей стране благодаря организации десятков тысяч бесплатных мероприятий, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил об этом на своем сайте. Градоначальник отметил, что с утра с удовольствием посетил Лужники, где проходил Всероссийский спортивный марафон «Сила России».

    «Сегодняшнее мероприятие – кульминация масштабного проекта партии «Единая Россия», в рамках которого были организованы десятки тысяч бесплатных спортивных мероприятий с участием более 2 млн человек», – написал мэр.

    По словам Собянина, открытые тренировки и мастер-классы проводили известные отечественные атлеты, включая чемпионов России, мира и Олимпийских игр. Он подчеркнул, что личное общение с ними дает возможность понять, что спорт – это доступное каждому занятие, приносящее реальную пользу.

    Мэр добавил, что с момента создания партия уделяет огромное внимание поддержке массовой физической культуры. Сегодня это центральный пункт народной программы, с которой «Единая Россия» идет на выборы в Государственную думу. Цель проекта – больше бесплатных спортивных секций и объектов рядом с домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятый сезон спортивного марафона «Сила России» стартовал в апреле текущего года.

    Позднее партия «Единая Россия» запустила в рамках проекта специальное соревнование для трудовых коллективов.

    В начале прошлого месяца по всей стране прошла неделя инклюзивного спорта для людей с инвалидностью и ветеранов СВО.

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    2 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское министерство иностранных дел пригласило для беседы немецкого представителя Бернда Финке из-за недружественных высказываний властей европейского государства.

    Поводом для вызова послужили недавние антироссийские шаги официального Берлина, передает РИА «Новости». Дипломата попросили явиться на Смоленскую площадь в среду.

    Представители ведомства опубликовали комментарий по поводу произошедшего в социальных сетях. «Второго сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке на фоне вчерашних антироссийских действий и заявлений властей Германии», – подчеркивается в заявлении министерства.

    Накануне министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    В конце августа официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на упреки немецких журналистов в оскорблении Берлина.

    Весной российское внешнеполитическое ведомство констатировало полное прекращение межгосударственных контактов с ФРГ.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    СБУ заявила о вооруженном нападении военных на своих сотрудников в Киеве
    СБУ заявила о вооруженном нападении военных на своих сотрудников в Киеве
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве во время проведения следственных действий произошло вооруженное столкновение между сотрудниками Службы безопасности Украины и группой военнослужащих, отметили в СБУ.

    Служба безопасности Украины сообщила детали инцидента в киевском микрорайоне Березняки, где произошла перестрелка, передает ТАСС.

    «Сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия для сбора и фиксации доказательств. Во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ», – заявили в ведомстве.

    По версии украинской спецслужбы, нападавшие заблокировали проезд автомобилями. После этого в перестрелку вступили бойцы спецназа «Альфа». Задержанные оказались военнослужащими одного из подразделений Сил обороны Украины. Среди них есть раненые.

    Ранее в украинских СМИ появилась информация о стрельбе в микрорайоне Березняки. Утверждалось, что конфликт произошел между сотрудниками Главного управления разведки Минобороны и СБУ. Издание «Инсайдер» сообщало о гибели одного сотрудника ГУР и ранении двоих.

    Конфликты между украинскими силовыми ведомствами случались и ранее. В марте 2022 года при задержании убили участника переговорной делегации Дениса Киреева. Глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) тогда заявил, что Киреев был штатным сотрудником разведки и погиб в машине СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназовцы ГУР и СБУ устроили перестрелку в Киеве из-за контроля над мошенническими кол-центрами.

    Украинские спецслужбы жестко конкурируют между собой после начала специальной военной операции.

    В декабре прошлого года сотрудники военной разведки и бойцы ВСУ вступили в вооруженный конфликт за контроль над санаторием под Киевом.

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    2 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Минпромторг: Торговые центры в России меняют формат

    Замглавы Минпромторга Чекушов: Торговые центры в России меняют формат

    Минпромторг: Торговые центры в России меняют формат
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские торговые центры активно трансформируются в семейно-развлекательные комплексы, реагируя на изменение потребительских предпочтений, сообщил статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Торговые центры в России не исчезнут, однако им необходимо адаптироваться к новым запросам покупателей, передает РИА «Новости». Главной тенденцией их развития становится превращение в пространства для всей семьи.

    «Многие из них смогли переориентироваться. Сегодня это не торговые центры, а торгово-развлекательные центры, куда приходят семьи: дети на площадку, кто-то в кино и заодно что-то купить», – пояснил Чекушов. Он добавил, что успешных примеров такой перестройки много.

    По словам чиновника, трансформация торговых площадок является естественным ответом на изменение потребительских предпочтений. Государство не намерено заставлять граждан посещать магазины с помощью регулирования, его цель – создать условия, при которых людям самим захочется это делать.

    Замглавы Минпромторга также отметил, что за последние пять лет в стране открылось 80 тыс. новых торговых точек, что составляет около 10% от объема 2020 года. Доступность торговли остается на высоком уровне. Интернет-торговля также показала значительный рост: по итогам 2025 года ее оборот достиг 13,2 трлн рублей, заняв 21% от всей розницы. Ожидается, что к 2030 году эта доля вырастет до 33-35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале текущего года посещаемость крупных торговых центров в России сократилась на 2%.

    Аналитики спрогнозировали резкое падение объемов ввода новой торговой недвижимости к 2027 году.

    Президент России Владимир Путин отметил стремительный рост сектора отечественной электронной коммерции.

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    2 сентября 2026, 11:17 • Новости дня
    Власти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации

    Глава Минтранса Никитин сообщил о готовности России ответить на угрозы террористов

    Власти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр транспорта России Андрей Никитин заявил о готовности страны своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации со стороны террористов.

    Никитин заявил о постоянном совершенствовании требований безопасности полетов и аэропортов, передает РИА «Новости».

    «Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», – сказал он в кулуарах ВЭФ.

    По словам главы ведомства, Росавиация находится в режиме оперативного диалога со спецслужбами и Министерством обороны. Это позволяет своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации, подчеркнул министр, комментируя заявления Владимира Зеленского.

    Никитин также добавил, что ведомство работает в тесном контакте с Росгвардией, чтобы не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации. При этом он отметил возможность введения временных ограничений в аэропортах ради обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом.

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    2 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Еврокомиссар предрекла худшую зиму для Украины

    Еврокомиссар Кос: Грядущая зима может стать худшей для Украины

    Еврокомиссар предрекла худшую зиму для Украины
    @ Pixsell/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предупредила о надвигающейся катастрофе для Киева, назвав предстоящую зиму потенциально самым тяжелым периодом за все время конфликта.

    Предстоящая зима рискует стать самым тяжелым периодом для Киева за все время конфликта, заявила Марта Кос перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Ирландии, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудим, как мы можем помочь Украине больше, подготовив Украину к зиме, которая может оказаться худшей из когда-либо», – сказала Кос. Трансляция ее выступления велась на официальном сайте Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объяснил смену главы правительства подготовкой к очень сложной зиме.

    Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предупредил о приближении самого тяжелого отопительного сезона в истории страны.

    Глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль призвал граждан готовиться к тяжелым холодам.

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    2 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР
    Российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Минобороны официально подтвердило взятие под контроль двух населенных пунктов, об освобождении которых ранее сообщил президент России Владимир Путин.

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Казачью Лопань в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Новоалександровки, Приколотного, Подсреднего и Соснового Бора в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Уланово, Хотенью и Малой Рыбицей.

    Противник при этом потерял свыше 200 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Запад» освободили город Святогорск в Донецкой народной республике (ДНР). В настоящее время ведется его зачистка от прячущихся в подвалах зданий украинских боевиков, отчитались в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Студенок в Харьковской области, Райгородока, Маяков, Сидорово, Крымков и Пришиба в ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 205 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Семеновки, Дружковки, Веролюбовки и Алексеево-Дружковки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 140 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Грузского, Новогригоровки, Белозерского, Доброполья и Сергеевки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, шесть бронемашин, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии сообщил об освобождении города Святогорска (ДНР).

    «За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск», – отметил он.

    Накануне армия России освободила Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.

    А ранее подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области.

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    2 сентября 2026, 12:39 • Новости дня
    Сотрудники ГУР и СБУ устроили перестрелку в Киеве

    Спецназ ГУР и СБУ устроил перестрелку в Киеве из-за мошеннических кол-центров

    Сотрудники ГУР и СБУ устроили перестрелку в Киеве
    @ Kyrylo Chubotin/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Спецназовцы украинских силовых ведомств открыли огонь друг по другу на улицах Киева во время конфликта из-за контроля над теневым бизнесом.

    Сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны и Службы безопасности Украины устроили вооруженный конфликт в Киеве, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел из-за попыток поделить контроль над мошенническими кол-центрами.

    «Неизвестные, которые похитили одного из командиров «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в РФ террористическая организация) Каплунова, привезли его на улицу Шумскую. Туда подъехал спецназ ГУР, который попытался задержать неизвестных. Но этими неизвестными оказались спецназовцы СБУ», – сообщает источник украинских СМИ.

    По данным собеседника издания, на место прибыли командиры подразделений, пожали руки, и ситуация временно урегулировалась. Однако позже приехали другие представители СБУ и начали задерживать сотрудников ГУР, что привело к новой перестрелке с ранеными.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отмечал, что мошеннические кол-центры на Украине контролируются людьми из правительства и близкого окружения Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинские силовики закрыли почти сто нелегальных телефонных центров по всей стране.

    Бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД по Москве Михаил Игнатов спрогнозировал жесткий передел черного рынка из-за этих событий.

    Жесткая конкуренция между СБУ и ГУР ранее уже приводила к убийствам сотрудников спецслужб прямо в центре Киева.

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    2 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Киев запросил у ЕС миллиарды евро на ПВО
    Урсула фон дер Ляйен: Киев запросил у ЕС миллиарды евро на ПВО
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Маряи Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.

    Украина направила Евросоюзу новый запрос на выделение нескольких миллиардов евро для закупки средств противовоздушной обороны, включая ракеты для американских комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    «Сегодня я могу подтвердить, что мы получили новый запрос на выплату. Речь идет о нескольких миллиардах евро, которые должны покрыть потребности украинской противовоздушной обороны, включая высокотехнологичные системы Patriot PAC-3», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте.

    По ее словам, государства-члены ЕС уже рассматривают запрос. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас отмечала, что переговоры о передаче Киеву ракет Patriot пока не принесли конкретного результата.

    Фон дер Ляйен добавила, что с июня Евросоюз перечислил Украине около 8,5 млрд евро из кредита в 90 млрд евро на закупку беспилотников и ракет. Средства также планируется использовать для приобретения истребителей европейского производства. Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны Запада в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии из-за правила приоритета европейских производителей.

    Днем ранее руководство Евросоюза выделило Киеву 6,1 млрд евро на приобретение радарных комплексов и боеприпасов.

    До этого украинские власти игнорировали средства противовоздушной обороны в своих запросах по европейской программе военного финансирования.

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    2 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Минфин США обвинил Украину в росте мировых цен на топливо

    Минфин США: Удары Украины по России провоцируют рост мировых цен на топливо

    Минфин США обвинил Украину в росте мировых цен на топливо
    @ Aleandro Biagianti/Agf/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские удары по российской энергетической инфраструктуре провоцируют рост мировых цен на топливо, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

    Бессент обвинил Киев в создании дополнительного давления на стоимость горючего в мире, передает РИА «Новости». По его словам, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам негативно сказываются на международном рынке.

    «Сейчас мы переживаем энергетический шок из-за конфликта на Украине, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, что создает давление на цены на топливо во всем мире», – отметил министр в эфире телеканала Fox.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское издание The National Interest сообщило о росте мировых цен на энергоресурсы из-за ударов украинских дронов по Новороссийску.

    Министерство обороны России заявило о новых атаках беспилотников ВСУ на объекты отечественной энергетической инфраструктуры.

    Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил об угрозе мировому топливно-энергетическому комплексу на фоне действий Киева.

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    2 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Черноморск, а также поразили несколько логистических центров в Киевской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В частности, поражен логистический центр «Эридон» в населенном пункте Вишневое Киевской области, который использовался для хранения и распределения военных грузов. Также удар пришелся по логистическому центру «ФМ Логистик Днепр» в районе Дударкова Киевской области. Его складские помещения задействовали для хранения товаров двойного назначения и комплектующих для беспилотников.

    Кроме того, российские военные поразили логистический центр в Корчеватом Киевской области, где также хранились грузы для ВСУ. В порту Черноморск уничтожено судно типа сухогруз с военным имуществом. В акватории Черного моря поражен еще один сухогруз с вооружением и боеприпасами, а в порту Одессы – склады с военно-техническим имуществом.

    В конце августа российские беспилотники атаковали два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России поразила транспортное судно с военным грузом в Одесской области.

    В середине прошлого месяца Вооруженные силы уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в этой же гавани.

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    2 сентября 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ

    Военный эксперт Рожин: Ход проведения СВО ускоряется

    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Разрушение логистики противника и смена тактики повысили темпы спецоперации, позволив российским войскам освободить Казачью Лопань и Святогорск, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «В ходе вчерашней пресс-конференции президента был сделан целый ряд заявлений касательно текущей ситуации на линии фронта. Безусловно, они отражают текущую динамику, где, несмотря на все летние попытки противника перехватить инициативу и стабилизировать фронт, наши войска сохраняют оперативную инициативу и продолжают успешно продвигаться на целом ряде направлений», – сказал Рожин.

    Важным достижением стало освобождение Казачьей Лопани, отметил он. «Сегодня это также было подтверждено данными объективного контроля группировки Север, показывающими большое количество флагов по всей территории этого важного населенного пункта», – заявил эксперт.

    Он напомнил, что министерство обороны также сообщило об освобождении Святогорска, где продолжается зачистка. Успехи фиксируются на Добропольском направлении и в Орехове. Кроме того, ВС РФ продвигаются в Сумской, в Харьковской областях и еще на ряде участков, сообщил аналитик.

    По словам эксперта, в целом усилия по разрыву фронта противника, по борьбе с его логистикой и изменение тактики действий наших войск привели к тому, что динамика наступательных действий ВС РФ увеличилась. «Это приводит сначала к тактическим успехам, а позднее и к оперативным, когда комплекс этих усилий позволяет освобождать достаточно крупные населенные пункты. Нет никаких сомнений, что и Доброполье, и Лиман, и целый ряд других городов также будут либо освобождены, либо же блокированы для последующего освобождения», – говорит Рожин.

    Эксперт подчеркнул, что противник, несмотря на все старания, связанные с стремлением удержать Славянско-Краматорскую агломерацию, постепенно пятится, и бои продолжают смещаться непосредственно к этим ключевым населенным пунктам. «Верховный главнокомандующий в очередной раз подтвердил, что держит ситуацию на контроле и, что он погружён во все вопросы проводимой спецоперации. Мы видим, что ход проведения СВО ускоряется, и это большая заслуга наших бойцов, тыловиков, офицеров, министерства обороны и лично верховного главнокомандующего», – заключил Рожин.

    Министерство обороны официально подтвердило взятие под контроль населенных пунктов Казачья Лопань и Святогорск. Президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в кварталах города Орехов.

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    2 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта

    Сальвини: Некоторым странам Европы выгоден конфликт на Украине

    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о нежелании части европейских государств завершать украинский кризис.

    Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта ради увеличения продаж вооружений, передает РИА «Новости». По его словам, продолжение боевых действий приносит этим странам очевидную выгоду.

    «У меня сложилось впечатление, что некоторые европейские столицы не хотят положить конец конфликту и ищут предлог, чтобы продавать больше оружия», – подчеркнул политик.

    Кроме того, вице-премьер Италии выразил серьезную обеспокоенность в связи с растущей русофобией, которая активно распространяется по странам Европы.

    Напомним, правящая коалиция Италии выдвинула план поэтапного снятия антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность европейских стран на продолжение боевых действий.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова подчеркнула невыгодность заключения мира для государств Евросоюза.

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    2 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве

    Минобороны: Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве

    Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по логистическим центрам в Киеве, Одесской и Николаевской областях, а также в Запорожье, сообщило Минобороны.

    Российские беспилотники продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры противника, сообщается в канале ведомства в Max. «Герани» продолжают. Ударная серия!», – говорится в публикации.

    Среди пораженных целей оказался логистический центр, расположенный в Киеве. Кроме того, удар пришелся по распределительному центру «Акционерное Товарищество «Одесса-22» в районе населенного пункта Дачное Одесской области.

    Также были уничтожены три логистических центра в районах населенных пунктов Нерубайское Одесской области, Воскресенское Николаевской области и в городе Запорожье. Эти объекты играли важную роль в обеспечении ВСУ.

    Ранее российские войска поразили логистический центр Fire Point в Киевской области беспилотником «Герань-4 сикер».

    Вечером 1 сентября дроны атаковали склад комплектующих для беспилотников в логистическом центре «Чайки».

    В августе аппарат «Герань» уничтожил крупный хаб снабжения украинской армии в населенном пункте Дударков.

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    2 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    ВСУ атаковали детсады и школу в Энергодаре

    Балицкий: При ударе ВСУ в Энергодаре повреждены четыре детсада и школа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате массированного удара украинских войск по Энергодару получили повреждения четыре детских сада и общеобразовательная школа, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Украинские войска осуществили массированную атаку на Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской АЭС. В своем канале в мессенджере Max Балицкий сообщил, что в результате обстрела повреждены образовательные учреждения.

    «Сегодня противник совершил очередное подлое и циничное преступление, нанеся массированный удар по гражданской инфраструктуре города Энергодара», – написал он.

    По уточненным данным, под огонь попали четыре детских сада и одна общеобразовательная школа. Балицкий отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которые фиксируют разрушения и оценивают нанесенный ущерб.

    В мае украинский беспилотник ударил по одному из корпусов детского сада в Энергодаре.

    Несколькими днями позже территория пятой школы города попала под огонь украинских войск.

    В июле из-за целенаправленной атаки дрона на гражданский автомобиль погибли три мирных жителя.

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