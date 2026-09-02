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Разведгруппа украинского легиона уничтожена в Сумской области
В Сумской области в ходе стрелкового боя уничтожена разведывательная группа украинского международного легиона, в составе которой находился австралийский наемник.
Российские силовые структуры сообщили об уничтожении разведгруппы международного легиона Главного управления разведки министерства обороны Украины, передает РИА «Новости». В состав подразделения входил австралийский наемник с позывным «Моззи».
«В результате стрелкового боя в районе Уланово уничтожена разведгруппа международного легиона ГУР вместе с командиром капитаном Дудником Эдуардом Борисовичем, а также наемником из Австралии по кличке «Моззи», – заявили силовики.
Кроме того, в ходе столкновения были ликвидированы еще два бойца украинской разведки. Ими оказались 21-летний сержант Даниил Семенов и 19-летний рядовой Артур Синевич.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года российские военные вели стрелковые бои в селе Уланово.
Ранее в этом же районе бойцы ВС РФ разгромили крупную группу солдат украинского штурмового полка «Скала».
Весной спецподразделения ГУР Украины оборудовали полевой госпиталь в Сумской области.