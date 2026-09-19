В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

Трамп подписал закон о санкциях против России

Tекст: Антон Антонов

Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

«Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.