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Московское «Динамо» одержало третью победу подряд в КХЛ
Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Авторами заброшенных шайб стали Даниил Пыленков на четвертой минуте и Дилан Сикьюра на 22-й, передает ТАСС. Эта победа стала для московского «Динамо» третьей подряд в пяти проведенных матчах текущего сезона.
Сейчас команда набрала шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с тремя баллами находится на восьмой строчке.
Следующую игру динамовцы проведут 17 сентября во Владивостоке против местного «Адмирала». Череповецкая команда встретится с этим же соперником 19 сентября. Кроме того, тольяттинская «Лада» в понедельник победила минское «Динамо» со счетом 4:2, оставив белорусский клуб без единого выигрыша в чемпионате.
Летом московское «Динамо» получило форварда Никиту Коростелева в результате обмена со «Спартаком».
В декабре прошлого года столичный клуб всухую победил ярославский «Локомотив».
В сентябре прошлого года омский «Авангард» разгромил бело-голубых со счетом 7:4.