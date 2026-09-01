ВСУ выпустили студентов и курсантов на поле боя в Сумской области

Tекст: Катерина Туманова

Бойцы рассказали, что в Сумском районе штурмовые группы «Северян» продвинулись на 23 участках. Продолжаются ожесточенные бои в районе Кияницы и Хотени, а в Шосткинском районе бойцы продвинулись в районе Уланово и Толстодубово.

«Подтверждены первые случаи участия в боевых действиях студентов военных кафедр и курсантов, прибывших в боевые бригады ВСУ на стажировку», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

На Харьковском направлении в Казачьей Лопани штурмовые группы «Северян» успешно наступают: за сутки продвижение на двух участках составило до 200 м.

На Волчанском направлении бойцы продвинулись в районе Василевки на 150 м, на Великобурлукском направлении штурм-группы с тяжелыми боями продвигаются в районе Слизнево и Должанки.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 145 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили два населенных пункта в Сумской области. ВСУ попытались вывести офицеров из «Волчанского котла». ВСУ размещали в Великом Приколе и Садках расчеты ПВО и пункты управления беспилотниками.