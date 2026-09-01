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«Северяне» рассказали о студентах и курсантах на поле боя в Сумской области
ВСУ выпустили студентов и курсантов на поле боя в Сумской области
Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта и выяснили, что командование ВСУ выпустило на поле боя в Сумской области студентов военных вузов и курсантов.
Бойцы рассказали, что в Сумском районе штурмовые группы «Северян» продвинулись на 23 участках. Продолжаются ожесточенные бои в районе Кияницы и Хотени, а в Шосткинском районе бойцы продвинулись в районе Уланово и Толстодубово.
«Подтверждены первые случаи участия в боевых действиях студентов военных кафедр и курсантов, прибывших в боевые бригады ВСУ на стажировку», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
На Харьковском направлении в Казачьей Лопани штурмовые группы «Северян» успешно наступают: за сутки продвижение на двух участках составило до 200 м.
На Волчанском направлении бойцы продвинулись в районе Василевки на 150 м, на Великобурлукском направлении штурм-группы с тяжелыми боями продвигаются в районе Слизнево и Должанки.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 145 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили два населенных пункта в Сумской области. ВСУ попытались вывести офицеров из «Волчанского котла». ВСУ размещали в Великом Приколе и Садках расчеты ПВО и пункты управления беспилотниками.