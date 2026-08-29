Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В Киеве в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве в третий раз за сутки, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Тревожный сигнал в украинской столице прозвучал в третий раз за минувшие сутки, передает ТАСС. Информация о срабатывании сирен подтверждается данными официального ресурса для оповещения населения.
Незадолго до объявления тревоги поступали сообщения о взрывах на территории города. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев остался без света после серии взрывов.
Власти перекрыли Житомирскую трассу из-за взрыва под Киевом.
Мэр города сообщил о многочисленных взрывах и пожарах в разных районах столицы.