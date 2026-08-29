В Киеве в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тревожный сигнал в украинской столице прозвучал в третий раз за минувшие сутки, передает ТАСС. Информация о срабатывании сирен подтверждается данными официального ресурса для оповещения населения.

Незадолго до объявления тревоги поступали сообщения о взрывах на территории города. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев остался без света после серии взрывов.

Власти перекрыли Житомирскую трассу из-за взрыва под Киевом.

Мэр города сообщил о многочисленных взрывах и пожарах в разных районах столицы.