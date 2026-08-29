Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Захарова назвала провокационными высказывания секретаря Совбеза Армении
Захарова назвала реплики Симоняна попытками угодить Западу
Высказывания секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о россиянах звучат как попытка угодить западным странам и властям Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в опубликованном на сайте ведомства комментарии.
«Усматриваем в упомянутых комментариях Алена Симоняна, который во время своего визита в Россию в феврале 2026 года много говорил о важности развития российско-армянских связей, еще одно свидетельство стремления властей республики услужить Западу и киевскому режиму», – сказано в заявлении.
В российском МИД подчеркнули, что считают высказывания Симоняна провокационными.
«По сути, они поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас», – отметили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова также обвинила Киев и Запад в спекуляциях о якобы мобилизации в России. Ранее, в мае, Москва уже требовала от Симоняна объяснений из-за антироссийских заявлений. Захарова тогда обвинила армянские власти в нарушении обещаний об отказе от враждебных мер в адрес России.