Захарова назвала реплики Симоняна попытками угодить Западу

Tекст: Катерина Туманова

«Усматриваем в упомянутых комментариях Алена Симоняна, который во время своего визита в Россию в феврале 2026 года много говорил о важности развития российско-армянских связей, еще одно свидетельство стремления властей республики услужить Западу и киевскому режиму», – сказано в заявлении.

В российском МИД подчеркнули, что считают высказывания Симоняна провокационными.

«По сути, они поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас», – отметили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова также обвинила Киев и Запад в спекуляциях о якобы мобилизации в России. Ранее, в мае, Москва уже требовала от Симоняна объяснений из-за антироссийских заявлений. Захарова тогда обвинила армянские власти в нарушении обещаний об отказе от враждебных мер в адрес России.