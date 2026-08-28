Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Системы ПВО сбили семь беспилотных аппаратов на подлете к Москве
Собянин: Системы ПВО сбили семь беспилотных аппаратов на подлете к Москве
Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в направлении Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно отразили атаку семи беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил в Max мэр города Сергей Собянин.
На местах падения обломков сбитых дронов в настоящее время работают профильные специалисты экстренных служб.
Напомним, 26 августа силы противовоздушной обороны сбили десять направлявшихся в сторону Москвы беспилотников.
Власти Подмосковья сообщили об ударе дрона в магазин в Павловском Посаде.