Статистика показала, на что россияне тратят до 80% доходов

  • Новость часаНа Сахалине совершил жесткую посадку самолет Ан-3
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    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ
    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»
    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии
    Минтранс предложил изменить правила проведения техосмотра
    Захарова назвала Россию единственным гарантом суверенитета Украины
    ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля
    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США
    Суд отменил штраф стрелявшему по украинскому дрону волгоградскому пенсионеру
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

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    21 августа 2026, 05:44 • Новости дня

    Статистика показала, на что россияне тратят до 80% доходов

    Россияне стали тратить до 80% доходов на товары и услуги

    Tекст: Катерина Туманова

    Росстат выяснил, что россияне тратят основную часть доходов на покупку товаров и услуг.

    В первом квартале 2026 года граждане израсходовали подавляющую часть своих заработков на повседневные товары и сервисы, оставив минимум на покупку жилья, передает ТАСС со ссылкой на статистику распределения финансов россиянами в первом квартале года.

    «Расходы на покупку товаров и услуг – 82,1%», – следует из материалов.

    Значительная доля бюджета также ушла на погашение обязательных платежей и различных взносов, составивших 14,9%. При этом на приобретение недвижимости жители страны выделили лишь 2,8% от общего объема заработанных средств.


    20 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана

    Захарова процитировала «Тараса Бульбу» для оценки последствий майдана на Украине

    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между происходящим на Украине и сюжетом произведения Николая Гоголя «Тарас Бульба».

    Она обратила внимание на жесткие методы работы военкоматов и трагические последствия прозападного курса для соседней страны, передает ТАСС.

    «Сегодня очередного мобилизуемого украинца, которого пакуют в автобус ТЦК и увозят в неизвестность на глазах его же маленьких детей, его матери, его жены, можно почти по-гоголевски, в духе языка его бессмертного произведения «Тарас Бульба» спросить: «Ну что, сынку, помог тебе Запад, который организовал тебе такую жизнь, через майданы, втянув тебя в это самое как бы политическое, а на самом деле просто безумное антиконституционное действо?» – сказала дипломат на брифинге.

    Также представитель министерства иронично поинтересовалась вкусом печенья, которое представители западных стран активно раздавали протестующим на площади. Она задалась риторическим вопросом о том, не готовились ли эти угощения на отравленном масле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова ранее критиковала реакцию главы МИД Украины также с помощью отсылки к творчеству Николая Гоголя.

    До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев описал политический конфликт Варшавы и Киева цитатами из повести «Тарас Бульба». А эксперты назвали недавнее увольнение главкома ВСУ Александра Сырского уступкой протестующей толпе на «картонном майдане».

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    20 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Ракетные удары уничтожают возможности ВСУ для террористических атак вглубь России

    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает на Украине не только места сборки и хранения боеприпасов, но и станковые мощности, используемые для производства ракет и БПЛА. Кроме того, целью становится научный сектор, работающий в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли массированный удар по предприятиям и складам ВПК Украины.

    «Среди пораженных целей следует отметить предприятие «Файер Поинт». Россия уничтожает станковые мощности, созданные на Украине силами стран Западной Европы. С помощью этого оборудования изготавливаются корпуса крылатых ракет, элементы ускорителей, композитные части. Впрочем, наиболее сложные компоненты и электроника по-прежнему доставляются из-за рубежа», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Спикер напомнил, что производимые предприятием ударные БПЛА FP-1 имеют дальность полета около 1,6 тыс. км, а ракеты FP-5 «Фламинго» – 3 тыс. км. «Таким образом, мы снижаем возможности ВСУ по проведению террористических атак против нашей военной и мирной инфраструктуры на всей европейской части России, вплоть до Урала», – считает аналитик.

    «Стоит напомнить, что только в западных областях Украины расположены семь площадок для сборки FP и «Фламинго». В Киеве их явно не меньше. Объекты рассредоточены, чтобы мы не могли одним ударом вывести все производство из строя. Этим объясняется частота атак по данным предприятиям», – указал он.

    «Принципиально важно и поражение цехов госпредприятия «Антонов». Оно не только производит ударный дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», но и является его разработчиком. Таким образом, мы бьем как по сборочным мощностям ВПК Украины, так и по научному сектору, работающему в интересах ВСУ», – подчеркнул эксперт.

    Значимость ударов по объектам компании «Укрспецсистемс» объясняется тем, что предприятие производит БПЛА «Шарк» и катапульты для них, продолжил спикер. «Дроны используются для разведки на фронте и в ближнем тылу. С их помощью ВСУ пытаются выявить расположение наших подразделений, штабов, складов боеприпасов», – детализировал спикер.

    «Также для повышения безопасности российских военных важно уничтожение склада термобарических авиабомб М-900, используемых ВСУ для поражения подземных укрытий около линии боевого соприкосновения», – добавил собеседник.

    Помимо этого, Кнутов обратил внимание на постоянные российские удары по транспортно-логистическим объектам, например – по центру Мартусовка. «Снижение возможностей украинской системы логистики – задача настолько важная, насколько и трудоемкая. Ее элементы максимально разнесены по территории страны и совмещены с гражданскими складами», – пояснил он.

    «Схема их работы такая: логистический центр получает заявку от одного из подразделений ВСУ на дроны и отправляет машину собирать компоненты по складам. Грузовик под видом гражданской продукции свозит крылья, двигатели, корпуса в точку сборки, откуда готовые БПЛА направляют военным. Система территориально рассредоточена для минимизации ущерба и большей скрытности», – объяснил Кнутов.

    «Традиционно Россия продолжает бить и по Черноморским портам. Через них западные страны поставляют ВСУ не только ГСМ, но также компоненты для ракет, беспилотников и даже сухпаи, бронежилеты, военную форму», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования, а также беспилотников большой дальности.

    В результате в самом Киеве поражено промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», производившее компоненты для ударных БПЛА и осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Кроме того, атаке подвергся торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором осуществлялось производство компонентов для беспилотников, крупноузловая сборка дронов и их хранение.

    Целью удара в украинской столице стали сборочное предприятие авиационной промышленности и ГП «Антонов», производившее дрон Ан-196 «Лютый» и различные пилотируемые летательные аппараты. Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга».

    В Киевской области удар нанесен по транспортно-логистическому центру Мартусовка (логистический центр «Замлер Групп»). По данным военного ведомства, там осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

    Кроме того, поражен склад горюче-смазочных материалов в Броварах, на котором хранилось до восьми тыс. кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Помимо этого, целью ударов ВС России стали склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный.

    По данным украинских СМИ в Киевской области после ударов начались крупные пожары, из-за которых небо затянуло густым черным дымом. В Киеве 90 тыс. абонентов остались без света, сообщила ДТЭК. «Укрзализныця» скорректировала движение поездов в ряде регионов.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов. В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и восемь «Калибров», передает «Лента.ру».

    Смотрите кадры ракетного удара по производственно-складским помещениям и нефтебазе в Броварах в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 16:29 • Новости дня
    Тело бас-гитариста группы «Кукрыниксы» без кисти руки нашли на Васильевском острове
    Тело бас-гитариста группы «Кукрыниксы» без кисти руки нашли на Васильевском острове
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасатели извлекли из пруда на намыве Васильевского острова тело музыканта известного рок-коллектива «Кукрыниксы» с отсеченной кистью.

    Погибшим мужчиной оказался 45-летний участник музыкального коллектива, передает издание «Фонтанка». Тело обнаружили в водоеме недалеко от Мичманской улицы.

    Прибывшие на место сотрудники экстренных служб достали погибшего из воды и зафиксировали отсутствие одной кисти. Отрубленную часть тела и топор правоохранители нашли на берегу пруда.

    Сейчас на месте происшествия продолжают работу следователи. Координацию действий силовых ведомств осуществляет прокуратура Василеостровского района Петербурга. Существует предварительная версия о самостоятельном получении травмы, однако точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в водоеме на Мичманской улице нашли труп мужчины с отрубленной кистью.

    Двумя днями ранее в Техасе скончался барабанщик американской рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд.

    В мае за пределами Симферополя обнаружили тело пропавшего основателя школ игры на ударных Сергея Сысоева.

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    20 августа 2026, 21:38 • Новости дня
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Россия создает и модернизирует базы для запуска беспилотников вблизи границ стран НАТО, что в перспективе может расширить возможности Москвы по нанесению ударов по объектам альянса, пишет американское издание The National Interest.

    По данным европейских разведслужб, на которые ссылается издание, российские военные якобы создали или модернизировали десять баз для беспилотных систем у границ с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. На объектах оборудовано около 60 новых пусковых направляющих, способных использоваться для запуска ударных дронов. Дальность полета некоторых беспилотников позволяет рассматривать в качестве потенциальных целей также объекты в более удаленных от линии соприкосновения странах Европы, включая Германию и Швецию.

    Автор статьи отмечает, что развитие беспилотных технологий стало одним из наиболее заметных изменений в характере современных вооруженных конфликтов. За время боевых действий на Украине небольшие и относительно дешевые беспилотники превратились в один из ключевых инструментов поражения живой силы, техники и объектов инфраструктуры.

    При этом НАТО уже наращивает возможности противодействия БПЛА. В июле альянс объявил о планах вложить около 40 млрд долларов в течение пяти лет в системы борьбы с беспилотниками и подготовку соответствующих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса сообщила о якобы существующих в России секретных базах беспилотников дальнего действия. Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны с созданием автономной зоны для дронов. Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований заявил о тайных запусках российских беспилотников над стратегическими военными базами Европы с подсанкционных нефтяных танкеров.

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    21 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – приводит РИА «Новости» ответ Небензи журналистам.

    Дипломат указал на то, что официальные заявления об этом делались неоднократно.

    Напомним, в июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять. Медведев в марте заявлял об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.


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    21 августа 2026, 00:23 • Новости дня
    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине

    Небензя: Будущий генсек ООН должен быть вовлечен в тему Украины

    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия надеется увидеть на посту следующего генерального секретаря ООН человека, вовлеченного в тему украинского конфликта, способного проявить смелость и активнее включится в мирное урегулирование ситуации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Мы хотим, чтобы он или она были более вовлечены в разрешение кризиса. Для этого новоизбранному генсеку надо хотеть быть вовлеченным, иногда с угрозой, что он или она могут не преуспеть в этом, но нужно прыгать в эти воды и пытаться быть полезным», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Небензя привел в пример Кофи Аннана, который, по его словам, был достаточно смелым, чтобы вмешиваться в конфликт без гарантий на его урегулирование.

    «Именно этого мы ждем от нового генерального секретаря», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя в июле назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче. Тогда же он заявил, что Россия будет ожидать объективности от нового генсека ООН. Глава МИД Сергей Лавров назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.

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    20 августа 2026, 23:05 • Новости дня
    Умер основатель блога «Лепра» («Лепрозорий») Йован Савович

    Умер основатель блога «Лепра» Йован Савович

    Tекст: Катерина Туманова

    Сербский веб-дизайнер и основатель блога «Лепра» («Лепрозорий») Йован Савович умер в 43 года.

    О смерти 43-летнего веб-дизайнера Йована Савовича сообщили на сайте «Лепры», передают «Вести».

    «Наши сердца навсегда будут биться в унисон. Память о нем навсегда останется с нами», – написал один из пользователей ресурса.

    По данным знакомых Савовича, он давно болел, передает РБК. При этом причиной смерти в некоторых источниках называется сердечный приступ.

    Йован Савович родился 3 октября 1982 года в Сараево. В 1992 году из-за начала военных действий в Югославии его семья переехала в Москву.

    В 2001 году он запустил проект dirty.ru, который стал одним из первых коллективных блогов в российском сегменте интернета. Позднее Савович создал популярный ресурс «Лепрозорий».

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    21 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    На Сахалине совершил жесткую посадку самолет Ан-3

    Tекст: Катерина Туманова

    В селе Зональное на Сахалине совершил жесткую посадку самолет Ан-3 после того, как загорелся двигатель воздушного судна, сообщили в Max-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.

    «Из-за технической неисправности произошло возгорание двигателя воздушного судна. К месту происшествия незамедлительно выехали оперативные службы. Пострадавших нет», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что на месте работают 12 человек и три единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.

    В ведомстве добавили, что на борту самолета находились семь человек.

    «На борту находились семь человек. Все они успели эвакуироваться. <…> Самолет Ан-3 принадлежит авиалесоохране», – рассказали там ТАСС.

    Позже Транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частный самолет совершил аварийную посадку на озере Ильмень. Легкомоторный самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области. Пилот рассказал, как проходило  спасение экипажа самолета Cessna.


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    20 августа 2026, 07:45 • Новости дня
    Собянин сообщил о 250 летевших на Москву дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    С вечера среды до утра четверга в сторону Москвы летело 250 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 до 7.30 утра сегодня в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 28 беспилотников уничтожено в Московском регионе», – написал он.

    Мэр города добавил, что в местах падения обломков работают экстренные службы.

    Ранее Собянин сообщал, что число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов, а позже вернулись в штатный режим работы.


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    20 августа 2026, 22:53 • Новости дня
    ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля

    ЦБ сообщил о подключении банков к платформе цифрового рубля

    Tекст: Катерина Туманова

    Более 130 кредитных организаций, включая небольшие банки, интегрируются в систему цифрового рубля для повышения конкурентоспособности, сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Немало банков, у которых обязанность открыть свою инфраструктуру для клиентов по закону возникает гораздо позднее, но они хотят это сделать уже сейчас. Они активно участвуют в пилоте, настраивают свои системы. Всего в процессе подключения к платформе цифрового рубля больше 130 банков», – заявила Бакина РИА «Новости».

    По ее словам, небольшие банки стремятся осваивать инновации первыми, чтобы выигрывать конкуренцию за потребителя. Регулятор планирует разрешить кредитным организациям, успешно наладившим процессы, открывать для клиентов готовые сценарии работы с новой формой валюты.

    Бакина добавила, что в течение пяти-семи лет доля цифрового рубля в безналичных платежах возрастет, хотя задачи вывести его в лидеры нет. Россияне смогут открывать кошельки через банковские приложения, при этом ежемесячный лимит на пополнение составит 300 тыс. рублей, а операции будут бесплатными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЦБ заявили о готовности банков к запуску цифрового рубля. Регулятор анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем с 1 сентября и проработку вопроса о международных расчетов в цифровых рублях.

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    20 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Посол России назвал недружественными заявления МИД ФРГ по журналисту FAZ

    Посол Нечаев назвал искажающими реальность заявления МИД ФРГ о журналисте FAZ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона жестко отреагировала на попытки немецкого внешнеполитического ведомства защитить репортера газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, рассуждавшего о содействии в убийстве граждан РФ.

    Глава российской дипмиссии в Берлине Сергей Нечаев прокомментировал ТАСС скандал вокруг высказываний сотрудника издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса о «содействий в убийстве русских».

    Дипломат оценил реакцию представителя МИД Германии Мартина Гизе, который выступил в защиту репортера на недавней пресс-конференции.

    «В Москве обратили внимание на недружественные и искажающие реальность заявления представителя МИД Германии Мартина Гизе на правительственной пресс-конференции в Берлине 19 августа», – подчеркнул посол.

    Нечаев отметил безответственность обвинений Берлина в адрес Москвы относительно отсутствия свободы слова. Он напомнил, что власти ФРГ запрещают работу российских средств массовой информации из-за трансляции альтернативной точки зрения.

    «Высылают неугодных российских журналистов, которые осмеливаются излагать объективную картину о России и аутентичную позицию российского руководства», – добавил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в ФРГ направило обращение в берлинскую прокуратуру для проверки слов Михаэля Мартенса.

    Рарее российские правоохранительные органы возбудили против корреспондента уголовное дело по статье о разжигании ненависти.

    В то же время, само руководство газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало формулировку своего сотрудника просто двусмысленной.

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    20 августа 2026, 19:19 • Новости дня
    Захарова обвинила ЕС в пособничестве терроризму

    Tекст: Денис Тельманов

    Передача Евросоюзом доходов от замороженных российских активов Украине расценивается Москвой как прямое содействие террористической деятельности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Европейский союз, направляя доходы от замороженных российских активов Киеву, фактически становится пособником терроризма, передает ТАСС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

    «Перечисление средств киевскому режиму – это не что иное, как пособничество в организации терактов», – заявила дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия оставляет за собой право предъявлять претензии к тем, кто спонсирует международные преступления.

    По ее словам, европейские страны, участвующие в изъятии процентов от активов Банка России, полностью подпадают под эту категорию, и подобные действия не останутся безнаказанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство иностранных дел приравняло использование российских активов к финансированию терроризма.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала действия Еврокомиссии неприкрытым грабежом.

    Дипломат обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве международного терроризма на Украине.

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    20 августа 2026, 21:01 • Новости дня
    МВД: Почти 70 тыс. иностранцев не пустили в Россию из-за биометрии

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала эксперимента по сбору биометрических данных въезд в Россию запретили почти 70 тыс. иностранных граждан. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Около 14 млн иностранных граждан сдали биометрические данные при пересечении границы РФ с 2024 года, из них почти 70 тыс. человек не получили разрешение на въезд в страну, передает ТАСС.

    «С начала эксперимента по сбору биометрических персональных данных иностранных граждан (с 2024 года) на границе через пункты пропуска прошли около 14 миллионов иностранцев. Почти 70 тысяч из них оказались в списке лиц, которым не разрешен въезд в Россию», – сказала она.

    Эксперимент по сбору биометрии начался 1 декабря 2024 года в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области.

    С 1 мая 2025 года к нему присоединился аэропорт Внуково. По словам Волк, система помогает выявлять тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменил данные и попытался вернуться в Россию.

    Разработанная правительством Москвы методика позволяет идентифицировать иностранных граждан во время прохождения пограничного контроля по фотографии и отпечаткам пальцев.

    В июне 2026 года оборудованием оснастили пункты пропуска в Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Алтайском крае, Иркутской, Курганской, Новосибирской, Саратовской, Оренбургской и Омской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил о внесении в базу биометрических данных сведений о 7 млн иностранных граждан.

    В декабре того же года МВД выявило с помощью этой системы более 43 тыс. мигрантов с запретом на въезд в страну.

    Позже заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проинспектировал работу биометрического оборудования в аэропорту Шереметьево.

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    20 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    Российские ученые нашли в цветах сакуры лекарство от рака

    В России нашли в сакуре вещества против онкологии и астмы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) выявили в растениях Дальнего Востока уникальные химические соединения, способные стать основой для создания передовых препаратов от тяжелых заболеваний.

    Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из нескольких НИИ и вузов Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока нашли в трех видах сакуры 122 химических соединения. 40 из них ранее никогда не встречались в подобных растениях. Данные компоненты обладают потенциалом для лечения онкологических, кардиологических заболеваний и астмы, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки.

    Исследователи впервые выявили в цветках генкванин и ресвератрол. Они снижают воспаление, облегчают дыхание и демонстрируют противоопухолевый эффект. Наибольшее количество полезных веществ содержит сахалинская вишня Максимовича.

    «Мы предполагаем, что такое богатство химического состава одновременно связано и с особенностью этого вида, и с его адаптацией к жестким условиям Дальнего Востока», – заявила соавтор работы Майя Разгонова. Она добавила, что изучение растений позволит заменить синтетические лекарства натуральными аналогами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские и вьетнамские специалисты выявили противоопухолевые свойства у морского гриба.

    Ранее ученые Сеченовского университета разработали инновационный способ диагностики онкологии по анализу крови. А директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах применения мРНК-вакцины для борьбы с несколькими видами рака.

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    20 августа 2026, 23:58 • Новости дня
    Кандидат на пост генсека ООН Баки предложила вариант решения по Украине

    Кандидат в генсеки ООН Баки предложила решение по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Претендент на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки считает необходимым разработать план урегулирования украинского конфликта, полностью учитывающий государственные интересы обеих сторон.

    «Нам нужно найти решение, которое устроит обе страны», – приводит ее ответ журналистам в ООН РИА «Новости».

    Такой ответ Баки дала на вопрос о своей стратегии разрешения украинского конфликта в качестве генсека ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ подтвердил стремление Москвы завершить украинский конфликт, однако Киев, отметил он, совершенно не готов к мирным переговорам.

    Баки также предложила рассмотреть вариант с договоренностью о  неприсоединении Украины к НАТО.

    «Думаю, была договоренность о том, что Россия не хочет, чтобы НАТО была рядом, верно? Хорошо, давайте договоримся об этом», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продолжение СВО отказом Киева от мирных переговоров, а также сообщил о расширении зоны безопасности из-за украинских попыток эскалации. Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО.

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