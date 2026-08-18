Россияне массово выразили готовность развивать родные города

Tекст: Елизавета Шишкова

Масштабный опрос показал высокий уровень социальной ответственности граждан. Выяснилось, что почти две трети респондентов считают важным проявлять социальную активность. При этом для 52,3% опрошенных главной мотивацией служит понимание реальной пользы от их действий, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы провели масштабное исследование: опросили более 1,6 тыс. человек – от 14 лет и старше и пришли к выводу, что социальная активность в России находится на высоком уровне. 60% граждан подчеркивают важность собственной вовлеченности в общественную жизнь», – сообщил генеральный директор платформы Андрей Бетин.

По словам эксперта, главным драйвером участия в проектах выступают не деньги, а смысл и шанс получить новые знания. На практике люди чаще всего обсуждают новости и посещают культурные мероприятия. Кроме того, 35,8% граждан уже выступают в роли наставников, передавая накопленный опыт другим.

Важнейшими условиями для эффективной работы респонденты назвали умение договариваться, ответственность и командную работу. В качестве поощрения активистов привлекают приглашения на выставки, бесплатное обучение и доступ к закрытым мероприятиям. Исследование проводилось в июле среди 1687 человек со всей страны.