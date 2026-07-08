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Швейцария выбила Колумбию с чемпионата мира и вышла в 1/4 финала ЧМ
Швейцария выбила Колумбию с ЧМ и прошла в четвертьфинал
Швейцарские футболисты одержали победу над сборной Колумбии в серии пенальти и пробились в четвертьфинал мирового первенства 2026 года.
Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, завершился победой сборной Швейцарии над командой Колумбии, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в канадском Ванкувере.
Основное и дополнительное время матча завершилось без забитых мячей. В серии послематчевых пенальти швейцарские футболисты оказались точнее, реализовав удары со счетом 4:3.
Выход в четвертьфинал стал для сборной Швейцарии повторением лучшего результата в истории участий в чемпионатах мира. Ранее команда достигала этой стадии турнира в 1934, 1938 и 1954 годах.
Сборная Колумбии доходила до четвертьфинала лишь в 2014 году.
За выход в полуфинал швейцарцы поборются 11 июля в Канзас-Сити со сборной Аргентины.