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В Калининграде отметили юбилей области
На стадионе Ростех Арена в Калининграде прошла торжественная церемония в честь 80-летия региона.
Как сообщает правительство Калининградской области, накануне на стадионе Ростех Арена состоялось масштабное мероприятие, завершившее серию праздничных событий, посвященных 80-летию образования Калининградской области. В официальной части приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Алексей Беспрозванных, которые поздравили жителей региона с юбилеем.
Сергей Кириенко, выступая с главной сцены, отметил, что поздравлять самый западный регион страны – большая честь, и зачитал торжественное приветствие от президента Владимира Путина. В своей речи Кириенко подчеркнул, что Калининградская область всегда имела стратегическое значение для России и остается символом Победы. Он отметил, что к юбилею была реализована крупная программа развития, включающая открытие филиала Третьяковской галереи, современного кампуса БФУ им. И. Канта, обновление комплекса Музея Мирового океана и завершение строительства филиала Большого театра.
Кириенко выразил благодарность управленческой команде во главе с Беспрозванных и подчеркнул, что марафон праздничных событий охватил все муниципалитеты области. Также он сообщил о запуске новой программы «80-85» с созданием более 500 объектов и привлечением 950 млрд рублей инвестиций до 2030 года, несмотря на внешние вызовы. По его словам, темпы промышленного производства региона достигли 12,5%.
Губернатор Алексей Беспрозванных поблагодарил всех жителей, особенно ветеранов-переселенцев, за вклад в развитие области, отметил преемственность поколений и активность молодежи. Он подробно остановился на программе «80-85», созданной по инициативе всех 22 муниципалитетов, и подчеркнул, что общий успех области невозможен без поддержки президента России.
Праздник сопровождался выступлением группы «Браво», Родиона и Олега Газмановых. Также на территории стадиона проходит культурно-развлекательная программа с ярмаркой, мастер-классами и гастрономическим фестивалем «Русская кухня». Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры РФ и учреждения «РОСКОНЦЕРТ».
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