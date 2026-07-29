Российские войска освободили Красный Кут в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Об освобождении населенного пункта сообщается в канале Max Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» также нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Грузского, Сергеевки, Новоандреевки, Светлого, Доброполья, Рубежного ДНР и Ивановки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 360 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Рыбицы, Уланово и Рыжевки Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Ольховаткой, Купино, Казачьей Лопанью и Белым Колодезем, отчитались в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии возле Паламаревки, Благодатовки, Подлимана, Ольговки Харьковской области, Яцковки, Святогорска и Долины ДНР.

Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Высокоивановки, Николайполья, Веролюбовки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Стенок ДНР.

За минувшие сутки противник потерял более 150 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», две бронемашины, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

Днем ранее Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино. А до этого освободили Белицкое в ДНР.