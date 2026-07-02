Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.0 комментариев
Володин предложил развивать скоростное трамвайное движение в российских городах
После масштабной реконструкции в Саратове запустили обновленную сеть скоростных трамваев, для которой заново проложили 67 километров путей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Саратов, где началось пассажирское движение по самому протяженному модернизированному маршруту. «Работаю в своём избирательном округе – городе Саратове. Ознакомился с подготовкой к запуску пассажирского движения», – сообщил политик в Max.
В ходе масштабной реконструкции специалисты заново проложили 67 километров путей, обновили контактную сеть и тяговые подстанции. Средняя скорость передвижения вагонов увеличилась в два раза. На линию вышел 61 новый вагон с кондиционерами и терминалами для зарядки телефонов.
Аналогичные проекты реализуются еще в семи региональных центрах страны, включая Пермь, Краснодар и Нижний Новгород. По мнению Володина, в крупных мегаполисах приоритетным направлением должно стать развитие именно электротранспорта на выделенных полосах.
Современный трехсекционный состав вмещает до 260 человек, что эквивалентно 200 легковым автомобилям. Парламентарий назвал такую систему наземным метро, отметив ее экономичность, а также призвал расширять географию подобных инициатив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее правительство России выделило регионам 10,8 млрд рублей на обновление общественного транспорта.