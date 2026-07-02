Опубликованы кадры российского удара по АЗС в Харьковской области Украины

Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.18 комментариев
Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.18 комментариев
Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?18 комментариев
Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.22 комментария
Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Хатнего, Белого Колодезя, Казачьей Лопани, Зарубинки, Ольховатки и Бугаевки в Харьковской области.
А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Уланово, Вольной Слободы, Храповщины, Хотени и города Сумы, говорится в канале Max Минобороны.
При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, американский бронеавтомобиль HMMWV, десять пикапов, два артиллерийских орудия, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA.
В то же время подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Копани в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанским в Днепропетровской области, Благодатным, Рыбальским, Новогригоровкой, Любицким, Егоровкой, Вольным и Барвиновкой в Запорожской области.
Противник при этом потерял до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.
Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Подлимана, Червоного Оскола и Малеевки в Харьковской области и Лозового в Донецкой народной республике (ДНР).
При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков (ДНР) в результате авиаудара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника.
Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М1117 и четыре американские бронемашины HMMWV, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ у Дружковки, Николаевки, Стародубовки и Новониколаевки ДНР, отчитались в Минобороны.
Всего в зоне ответственности группировки противник за прошедшие сутки потерял до 210 военнослужащих, два танка, три бронемашины, пять артиллерийских орудий.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Ивановки, Чугуево, Марьевки, Новопавловки и Подгавриловки в Днепропетровской области, Доброполья, Шевченко, Анновки, Торецкого, Кучерова Яра, Райского и Грузского в ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, две бронемашины «Казак», два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.
За день до того ВС России взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.
До этого ВС РФ освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку.
IHA: Начиненный взрывчаткой украинский дрон упал в турецкой провинции Трабзон
«Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчатки», – говорится в сообщении IHA, передает РИА «Новости».
Отмечается, что рухнувший боевой БПЛА спровоцировал панику среди местных жителей. По факту происшествия уже начата официальная проверка.
В конце июня жители турецкой провинции Самсун обнаружили в поле моторную часть украинского дрона-камикадзе.
В тот же день крупный неопознанный беспилотник рухнул рядом с жилым домом в деревне Кушкаясы.
В середине прошлого месяца отдыхающие на побережье Черного моря нашли выброшенный на берег вооруженный летательный аппарат.
По данным украинских СМИ, в ночь на 1 июля Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, а также на временно оккупированных территориях Донбасса и Новороссии.
Украинская сторона заявила, что за последние часы лишилась автозаправок сразу в пяти регионах страны.
Особенно заметные потери пришлись на Днепропетровскую область, где российскими военными, по тем же данным, были уничтожены пять автозаправочных станций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины, в том числе по АЗС в Сумах и Никополе Днепропетровской области.
Российские беспилотники дальними ударами поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины.
Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.
«Да, там пролет обрушился», – сказал Зинченко ТАСС.
Чиновник уточнил, что повреждение переправы через реку Калка стало следствием атаки со стороны ВСУ.
В связи с разрушением пролета движение на участке закрыто. Власти пообещали оперативно организовать пути объезда для транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня власти ДНР перекрыли движение по мосту на трассе «Новороссия» из-за налета беспилотников. В тот же день глава республики Денис Пушилин заявил о ранении двух мужчин на мариупольской трассе.
Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.
В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.
В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.
Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.
Беспилотники ВСУ атаковали заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области
«Вражеские дроны продолжают свои атаки. Нагло и бесцеремонно враг пытается уничтожить нашу мирную инфраструктуру. В эти самые минуты сотрудники заповедника продолжают борьбу с огнем», – говорится в официальном заявлении заповедника, передает ТАСС.
По уточненным данным, два очага пламени уже удалось локализовать. При этом борьба с третьим пожаром глубоко в степи еще продолжается.
Директор учреждения Дмитрий Мещеряков пояснил, что тушить огонь помогают местные фермеры. Он подчеркнул сложность ситуации из-за близости пламени к уникальному дендрологическому парку, где обитают два вида зебр: Чапмана и Греви.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинский беспилотник ударил по пожарному автомобилю херсонских лесников.
Неделей ранее дроны ВСУ выжгли заповедный лес около села Покровка.
Царев назвал двух возможных кандидатов Запада на пост президента Украины
Залужного, занимающего сейчас должность посла Украины в Великобритании, вызвали в Киев якобы для обсуждения кадровых вопросов после отставки британского премьера Кира Стармера. Однако, по мнению политика, настоящей целью встречи была попытка убедить бывшего главкома отказаться от участия в будущих президентских выборах, написал Олег Царев в канале Max «Специально для RT».
«Вначале разговор касался украинско-британских отношений, а потом Зеленский спросил: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться в президенты?» На что Залужный, по словам источников «Украинской правды», ответил: «Да. Буду», – написал Царев.
По словам экс-депутата, представители украинской власти пытались убедить Залужного, что его участие в выборах может привести к расколу общества, однако эти аргументы не повлияли на его позицию. При этом Царев отметил, что в окружении Зеленского якобы рассматривали вариант с предложением Залужному должности премьер-министра, но переговоры результата не дали.
Царев считает, что причиной опасений команды Зеленского является высокий уровень доверия к бывшему главкому ВСУ. По его словам, даже украинские социологические исследования показывают преимущество Залужного в возможной президентской гонке.
«Понятно, чего Зеленский так боится. Даже по украинским соцопросам, которые не выходят без согласования с его офисом и где цифры накручены в его пользу, Залужный впереди с большим отрывом по доверию», – заявил политик.
Также Царев высказал мнение, что продвижение Залужного связано с поддержкой Великобритании. По его версии, Лондон рассматривает бывшего главкома ВСУ как одного из ключевых кандидатов на пост главы государства, а его политическое продвижение обеспечивают связанные с западными структурами организации.
Еще одним возможным кандидатом, которого, по мнению Царева, рассматривают на Западе, является украинский боксер Александр Усик. Экс-депутат отметил, что Усик занимает высокие позиции в рейтингах доверия и может восприниматься как более компромиссная фигура.
«Залужный – представитель «партии войны», Усик – «партии мира». Усик родом из Крыма, русскоязычный, православный, говорит о переговорах – идеальный «компромиссный вариант» для Вашингтона», – написал Царев.
По мнению политика, западные страны заинтересованы в смене Зеленского из-за накопившихся претензий к его власти, однако при этом не стремятся к кардинальному изменению курса Украины. «Запад устал от Зеленского. И с удовольствием его поменяет – но так, чтобы ничего по сути не изменилось», – полагает Царев.
Он также считает, что действующий президент Украины будет максимально затягивать вопрос с выборами, поскольку проведение голосования в условиях военного положения остается юридически сложным. «Зеленский это понимает и будет держаться до последнего. Выборы он объявлять не собирается», – заявил экс-депутат.
В заключение Царев отметил, что политическая кампания на Украине, по его мнению, уже началась, несмотря на отсутствие официальной даты выборов. «Украинская выборная кампания только начинается. Победитель уже определён. И он находится не в Киеве», – написал политик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил о готовности баллотироваться в президенты в случае проведения выборов этой осенью.
На закрытых переговорах в Альпах представители США и Британии поддержали выдвижение Залужного на пост президента Украины.
По данным соцопроса издания «Деловая столица» Залужный лидировал в рейтинге доверия украинцев.
Bloomberg сообщил о расширении зоны ракетных ударов ВСУ вглубь России
Украина стала чаще применять ракеты для ударов вглубь российской территории, расширив географию атак, передает Bloomberg.
Только за последнюю неделю предупреждения о ракетной опасности объявлялись как минимум в пяти регионах Приволжского федерального округа, а также в Астраханской области и на Северном Кавказе. Подобные сигналы звучали в Московской, Владимирской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областях.
Масштабы и география атак свидетельствуют об изменении тактики Киева и развитии его возможностей по нанесению дальних ударов. По данным агентства, в этом году тревога хотя бы раз объявлялась на территориях, где проживает более 70% населения страны. В июне первые предупреждения прозвучали в Омской области, расположенной почти в 3000 километров от границы с Украиной, и на Урале.
Старший научный сотрудник по военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований Дуглас Барри отметил, что Киев все больше полагается на крылатые ракеты собственной разработки. «Это знаменует собой значительную эволюцию в кампании дальних ударов Украины», – заявил эксперт. Он добавил, что ракета «Фламинго» дает возможность наносить удары вглубь страны с использованием большой боеголовки.
Киев начал производство ракет «Фламинго» в прошлом году, заявляя об их дальности до 3000 километров. Кроме того, Украина использует переделанные противокорабельные ракеты «Нептун», способные поражать наземные цели на расстоянии до 1000 километров. Ранее президент Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам, но отверг предложения прекратить дальние удары, подчеркнув, что ответные действия Москвы гораздо более мощные и разрушительные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные атаковали гражданские объекты в 20 отдаленных регионах России.
В июне лидеры стран «Большой семерки» договорились передать Киеву дополнительные средства поражения большой дальности.
Политолог Ткаченко: Украинский нацизм не входит в ценности Польши и Чехии
«У инициативы о лишении Зеленского ордена Белого льва сразу несколько причин. Убийство детей в Старобельске и теракт в Монако привели к резкому сокращению неэлекторальной политической базы поддержки киевского режима», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
Аналитик подчеркнул, что высшая госнаграда вручается от имени всего государства, и назвал возможное лишение Зеленского ордена Белого льва отказом Праги в доверии ему. Кроме того, напомнил собеседник, восточноевропейские государства на фоне кризиса в НАТО и ЕС формируют пока неофициальную субрегиональную группу.
«В рамках этой повестки Польша и Чехия сверяют свои идеологические ценности с соседними государствами. В список не входит нацизм в любых проявлениях – соответствующие сигналы Прага и Варшава регулярно отправляют Киеву», – объяснил эксперт.
Впрочем, в Киеве вряд ли уделят должное внимание этому мессенджу, уверен Ткаченко. «Ранее сигналы разной степени интенсивности Зеленскому отправляли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также другие европейские лидеры. Но Банковая остается глуха», – заметил собеседник.
Для России же чешская инициатива может быть полезна, добавил спикер. «Прага в последние годы показывала себя одним из лидеров кампании по поддержке Украины. Чего стоит только идея о поставке миллиона снарядов ВСУ. Теперь же Чехия будет с куда большей тщательностью рассматривать возможность присоединения к антироссийским проектам», – спрогнозировал политолог.
Ранее чешская парламентская фракция «Свобода и прямая демократия» (SPD) призвала лишить Владимира Зеленского ордена Белого льва из-за героизации УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России), сообщает РИА «Новости».
«Предложение связано с недавней подобной инициативой в Польше, президент которой Кароль Навроцкий по тому же поводу отобрал у Зеленского высшую награду страны – орден Белого орла, причем это предложение нашло поддержку у представителей и правящей коалиции, и оппозиции, и у Леха Валенсы», – сказал депутат Индржих Райхл.
По его словам, нельзя смириться с тем, что высшую награду страны имеет человек, который присваивает воинским частям названия нацистских формирований. «Могу напомнить, что части УПА убивали чехов и словаков до 1947 года, пока их наконец окончательно не победила Чехословацкая армия в рамках так называемой Акции «Б». Между прочим, эта буква «Б» означала «бандеровцы», – добавил он.
Напомним, в прошлом месяце президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения названия «Героев УПА» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. Решение Навроцкого спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве. Сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала про «войну орденов» Варшавы и Киева. Стоит отметить также, что в конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА Андрея Мельника и его супруги в Киевской области.
Около 66% населения Украины выступают за необходимость максимально быстро сесть за стол переговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса компании.
Противоположной точки зрения придерживается менее четверти респондентов. При этом еще 11% опрошенных граждан не смогли дать однозначного ответа и определиться со своей позицией по данному вопросу.
Организация не стала раскрывать точные сроки проведения анкетирования. Также аналитики скрыли общее число участников исследования и возможную статистическую погрешность.
В апреле бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о готовности большинства граждан Украины к компромиссам ради скорейшего завершения конфликта.
Депутат Рады Железняк заявил о принятии закона о создании национального пантеона
Украинский парламент поддержал законопроект об учреждении специального мемориала, передает РИА «Новости». Ожидается, что туда войдут члены признанной в России экстремистской и запрещенной Украинской повстанческой армии.
Депутат Ярослав Железняк подтвердил итоги состоявшегося голосования. «Парламент одобрил проект закона № 15360 – создание украинского национального пантеона. За основу и в целом – 287 депутатов», – написал политик.
Ранее документ внес на рассмотрение Владимир Зеленский. Инициатива уже спровоцировала дипломатический конфликт. Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка отметил, что подобные шаги Киева серьезно усиливают напряженность в двусторонних отношениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о планах киевских властей создать масштабный мемориал националистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту инициативу государственным прославлением нацистских преступников.
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предрек Украине тяжелые последствия из-за строительства подобного пантеона.
Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, площадкам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотника.
Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 172 573 беспилотника, 664 ЗРК, 29 985 танков и других бронемашин, 1751 боевая машина РСЗО, 35 585 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 333 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ.
До этого ВС России нанесли удар по топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ.
Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по украинскому НПЗ в Кременчуге.
По словам губернатора утром силы ПВО Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат над территорией региона. Глава области сообщил в «Максе», что обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.
Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, а на месте работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия падения беспилотника. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских беспилотников в ДНР погибли двое мирных жителей, еще девять пострадали.
Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект.
Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях подтвердил пожар в Шевченковском районе. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко указал, что «в результате атаки произошло возгорание в отеле».
«Военкоры Русской весны» пишут, что горит «элитный отель CityHotel Residence, в котором любят селиться иностранные наёмники».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА на Киев.
Позднее Кличко подтвердил атаку беспилотников на украинскую столицу, после этого в городе начался масштабный пожар.
По подсчетам РИА «Новости», основанным на данных Минобороны, с 1 января по 30 июня под контроль российских войск перешли 128 населенных пунктов. Больше всего из них пришлось на Донецкую Народную Республику – 39, в Харьковской области освобождены 32 населенных пункта, в Запорожской – 29, в Сумской – 20, в Днепропетровской – восемь.
Наиболее интенсивным месяцем стал февраль, когда было освобождено 24 населенных пункта. В январе и марте под контроль Вооруженных сил России перешли по 23 населенных пункта, в мае – 21, в апреле – 17 и в июне – 20. На ДНР, Харьковскую и Запорожскую области пришлось 100 населенных пунктов, или 78% от общего числа.
По тем же данным, за первое полугодие потери украинских войск составили 223290 военнослужащих. Наибольшие потери пришлись на июнь – 41397 человек, в марте они достигли 39060, в январе – 38737, в мае – 34962, в апреле – 34579, в феврале – 34555 военнослужащих. Больше всего противник потерял в зоне ответственности группировки «Центр» – 60345 человек.
В зоне группировки «Восток» потери ВСУ, по подсчетам агентства, составили 57270 военнослужащих, «Север» – 35520, «Запад» – 33450, «Южная» группировка – 27920, «Днепр» – 8785.
Средства ПВО России за полугодие сбили над российской территорией не менее 63993 украинских беспилотников самолетного типа и нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того, российские войска за этот период уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и сбили 486 реактивных снарядов к ним. Также уничтожены 1575 складов боеприпасов, горючего, материальных средств и других объектов хранения украинских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные Силы России заявили об уничтожении более 1250 украинских военнослужащих и об освобождении населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Подразделения Южной группировки освободили Малиновку в Донецкой народной республике, а группировка «Восток» взяла под контроль Ровное и Лесное в Запорожской области.
Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Богодаровку в Днепропетровской области.