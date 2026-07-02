Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.18 комментариев
Такер Карлсон призвал сломить «однопартийную» Америку
Такер Карлсон: Я сделаю все возможное для создания новой партии в США
Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что намерен помочь создать третью партию в США в дополнение к республиканцам и демократам.
«Я намерен помочь в создании третьей партии», – сказал он в интервью Columbia Journalism Review.
Карлсон подчеркнул, что считает важнейшей задачей понять реальные потребности страны. По его словам, у людей с невысокими доходами перспективы сейчас неблагоприятные, им трудно верить, что их дети будут жить лучше, а эта проблема почти не привлекает внимания политиков, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о возможном участии в выборах, журналист заявил: «Я не хочу быть президентом».
Он добавил, что, когда речь заходит о войне и финансах, республиканцы и демократы демонстрируют солидарность, что, по его мнению, превращает США в «однопартийное государство, притворяющееся демократией», которое необходимо «сломить», добившись появления третьей партии. «И я сделаю все возможное, чтобы это произошло». – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон объявил об отказе поддерживать Республиканскую партию США.
В 2025 году Илон Маск заявлял, что в США, по сути, действует однопартийная система, и объявил о решении создать новую партию America Party. СМИ сообщали, что планы Маска по созданию собственной политической партии были свернуты после продолжительного давления со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса и его окружения.