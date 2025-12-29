WP: Маск отказался создавать партию из-за влияния Вэнса

WP: Маск отказался от создания собственной партии под влиянием Вэнса

Tекст: Мария Иванова

Илон Маск отказался от намерения создать собственную политическую партию под влиянием вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Вэнс и его окружение опасались, что появление новой партии может ослабить позиции республиканцев на промежуточных выборах в 2026 году и после них.

Из материала следует, что Вэнс на протяжении нескольких месяцев убеждал союзников Маска отговорить бизнесмена от формирования третьей партии. В результате, как уточняет издание, давление дало результат, и Маск пересмотрел свои планы. Кроме того, источники отметили, что Вэнс лично пообещал заняться лоббированием поддержки кандидатуры Джареда Айзекмана, союзника Маска, на пост главы НАСА.

Газета добавляет, что убийство активиста Чарли Кирка также повлияло на позицию Маска, побудив его сосредоточиться на поддержке существующих республиканских структур и на возможном изменении схемы пожертвований. Маск, по этой же информации, рассматривает Вэнса как «жизнеспособного кандидата» на будущих президентских выборах 2028 года.

Как ранее отмечал портал Axios, Маск уже начал финансировать предвыборные кампании республиканцев к выборам 2026 года. Напомним, в июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за несогласия по вопросам бюджетной политики, после чего Маск анонсировал идею новой партии, но под давлением со стороны республиканцев к ней не вернулся.

Напомним, в минувшие выходные Илон Маск заявил, что в США есть риск превращения страны в однопартийное государство.

Летом Маск подавал документы на регистрацию новой партии America Party, указав казначеем финансового директора Tesla.

Миллиардер заявлял, что в США, по сути, действует однопартийная система, и призывал создать новую политическую силу.