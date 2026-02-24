Пушилин сообщил о начале боев на окраинах Святогорска

Tекст: Дмитрий Зубарев

Боевые действия развернулись на окраинах Святогорска на севере Донецкой народной республики, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина в эфире «Соловьев Live».

Он отметил, что ситуация в этом районе находится под пристальным наблюдением руководства республики.

Пушилин подчеркнул значимость соседнего населенного пункта Рай-Александровка, который, по его словам, сейчас играет важную роль в вопросах водоснабжения региона. Он также заявил: «Мы наблюдаем очень внимательно. Видите, и на окраинах Святогорска боевые действия, и Рай-Александровка – населенный пункт, который для нас важен сейчас в плане водообеспечения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует в 2026 году наступление на двух основных направлениях спецоперации на Украине.

В районах Гришина и Удачного под Красноармейском идут ожесточенные бои.

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию жителей Святогорска в ДНР.