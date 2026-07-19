Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.6 комментариев
Сумма исков контрагентов к оператору BelkaCar приблизилась к миллиарду рублей
В текущем году количество судебных споров между лизингодателями и российским сервисом краткосрочной аренды автомобилей многократно возросло на фоне падения спроса.
За истекший период 2026 года контрагенты подали к АО «Каршеринг» 39 исков на общую сумму 972,7 млн рублей, пишет «Коммерсант».
Основной объем претензий сформировали лизингодатели, с которыми компании становится все сложнее выстраивать отношения. Для сравнения: за весь прошлый год оператор получил всего 14 исков на 106,9 млн рублей, а за 2022–2023 годы общая сумма споров составляла лишь 25 млн рублей.
Представители сервиса прокомментировали ситуацию: «Суды компания рассматривает как один из стандартных способов урегулирования коммерческих споров». В компании заверили, что судебные процессы не влияют на непрерывность операционной деятельности, планы развития и пользователей.
Эксперты отмечают, что рост числа исков может быть связан с жесткой политикой лизинговых компаний, вынуждающих операторов увеличивать расходы. Ситуация усугубляется общим падением рынка каршеринга в России. По данным Росстата, за первые пять месяцев года совокупные траты россиян на эти услуги сократились на 7,6%, до 22,6 млрд рублей. Потребители отказываются от поездок из-за роста цен и проблем с мобильным интернетом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские лизинговые компании накопили рекордные запасы нереализованной автомобильной техники из-за снижения платежеспособности бизнеса.
Суд заочно приговорил Бориса Зимина* к девяти годам лишения свободы за хищение акций оператора BelkaCar. Немецкий инвестор Ральф Новак получил пять лет колонии по делу о мошенничестве с активами этого каршерингового сервиса.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом