Немецкому инвестору Новаку вынесли приговор за хищение акций BelkaCar

Суд в Москве приговорил немецкого инвестора Новака к пяти годам колонии за хищение акций BelkaCar

Tекст: Вера Басилая

Сообщник Новака Ильнур Азмуханов отправлен в колонию общего режима на четыре года со штрафом 500 тыс. рублей, передает ТАСС.

В суде заявили, что гражданин ФРГ Новак в суд не явился, оглашение приговора прошло в его отсутствие. По данным суда, ранее ему изменили меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Надзор за Новаком осуществлял сотрудник ГУ ФСИН Москвы. Бизнесмена объявят в розыск в случае неявки в службу исполнения наказания.

Оба осужденных признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По делу также проходят сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина, бизнесмен Борис Зимин* (признан в России иноагентом) и предприниматель из Германии Фабиан Кройхер. Они объявлены в международный розыск.

По данным следствия, речь идет о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО «Брайнстон» и незаконной продаже 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. Ущерб составил 3 млрд 678 млн рублей.