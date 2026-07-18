Раненый морпех ВС России четыре дня выходил с позиций ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащий 61-й гвардейской бригады морской пехоты оказался отрезан от своего подразделения после боестолкновения. Однако он продолжил выполнять поставленную задачу, фиксируя координаты украинских позиций и передавая их командованию, передает РИА «Новости».

«Во время отхода я отметил все позиции противника. В общей сложности пробыл там четыре суток, после чего вышел к нашим смежным подразделениям. Оттуда доложил в штаб, чтобы связались с моим командованием, а спустя несколько часов меня эвакуировали», – рассказал Монгол.

По словам бойца, серьезной сложностью на этом участке остается высокая активность украинских беспилотников. Он отметил, что из-за большого количества дронов передвигаться приходилось крайне осторожно, иногда пережидая, а иногда совершая быстрые броски. Во время выхода ему постоянно встречались FPV-дроны, «Мавики» и «Баба-яга», по которым приходилось открывать огонь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские морпехи отбили засаду иностранных наемников на добропольском направлении.

В начале июня боец 61-й гвардейской бригады за час сбил восемь украинских беспилотников.

Весной считавшийся пропавшим без вести военнослужащий шесть дней вел разведку в тылу противника.