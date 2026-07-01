Ученые объяснили частые мощные вспышки на Солнце давлением пятен

Ученые ИКИ РАН назвали причиной сильных солнечных вспышек взаимодействие пятен

Tекст: Мария Иванова

Повышенная активность светила связана с тесным расположением нескольких активных областей, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Плющит довольно сильно конечно группы пятен на Солнце, судя по вспышечному графику», – отметили исследователи.

Механика процесса оказалась достаточно простой. Активная область 4478 сбрасывает колоссальную энергию на два соседних участка 4479 и 4475. В результате эти зоны начинают буквально захлебываться от переизбытка поступающих сил.

Одновременно с этими процессами всю описанную конструкцию постепенно смещает к западному краю из-за естественного вращения звезды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X.

Накануне специалисты Института космических исследований РАН предупредили о высокой вероятности мощных взрывов.

Перед этим группа пятен 4478 достигла максимального в текущем году размера.