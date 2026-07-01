Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
Ученые объяснили частые мощные вспышки на Солнце давлением пятен
Ученые ИКИ РАН назвали причиной сильных солнечных вспышек взаимодействие пятен
Череда мощных взрывов на светиле спровоцирована сильным сдавливанием групп пятен, когда одна активная область перегружает соседние избыточной энергией, сообщили ученые.
Повышенная активность светила связана с тесным расположением нескольких активных областей, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Плющит довольно сильно конечно группы пятен на Солнце, судя по вспышечному графику», – отметили исследователи.
Механика процесса оказалась достаточно простой. Активная область 4478 сбрасывает колоссальную энергию на два соседних участка 4479 и 4475. В результате эти зоны начинают буквально захлебываться от переизбытка поступающих сил.
Одновременно с этими процессами всю описанную конструкцию постепенно смещает к западному краю из-за естественного вращения звезды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X.
Накануне специалисты Института космических исследований РАН предупредили о высокой вероятности мощных взрывов.
Перед этим группа пятен 4478 достигла максимального в текущем году размера.