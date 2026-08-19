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    Россия и Украина обрели разные символы духа
    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    Посольство потребовало от Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    В ЦБ заявили о готовности банков к запуску цифрового рубля с 1 сентября
    Лихачев анонсировал строительство атомной электростанции в Мьянме
    Кулеба заявил о достижении Киевом потолка международной поддержки
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    Борис Акимов Борис Акимов Как человечество победит смерть

    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    19 августа 2026, 03:34 • Новости дня

    Россиянку Бобреневу в США задержали сотрудники иммиграционной службы

    Россиянка Бобренева провела 16 дней под стражей в США

    Tекст: Антон Антонов

    Российская гражданка Галина Бобренева провела 16 дней под стражей в США после задержания из-за подозрений в нарушении правил пребывания в стране, пишет New York Times.

    Бобреневу задержали сотрудники иммиграционной службы США в аэропорту в Калифорнии, когда она с мужем, гражданином США, прибыла из Сан-Франциско в Бербанк – там ее супруг планировал встретиться с клиентами, а сама Бобренева – с друзьями, пишет New York Times.

    Бобреневу задержали по обвинению в превышении разрешенного срока пребывания в стране и доставили в центр содержания. Бобренева объяснила, что находится в процессе получения грин-карты на основании брака, и представила необходимые документы.

    Министерство внутренней безопасности заявило в своем заявлении, что она является «нелегальной иммигранткой», которую пытаются арестовать, потому что «она превысила срок пребывания, нарушив законы страны».

    Под стражей Бобренева провела 16 дней. Позднее ее освободили под залог в размере 35 тыс. долларов и обязали носить электронный браслет.

    Судебное заседание по этому делу состоится в октябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционный суд США назначил очное слушание по делу россиянки Алевтины Соболевой на 5 ноября в Калифорнии.

    По словам дочери Соболевой, россиянку задержали 20 июля в аэропорту Буффало перед вылетом в Калифорнию, при этом причины задержания в открытых данных не указаны.

    18 августа 2026, 17:04 • Новости дня
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Настоящие международные переговоры всегда ведутся в закрытом режиме, а публичные обсуждения не имеют отношения к реальному диалогу государств, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков отреагировал на недавние публикации в средствах массовой информации о якобы скрытых контактах Москвы и Вашингтона. Представитель Кремля в беседе с «Вестями» подчеркнул естественность такого формата работы.

    «Дипломатия обычно всегда ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон осознают важность восстановления двусторонних контактов.

    Ранее Юрий Ушаков рассказал о закрытом формате обсуждения украинского урегулирования. 

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул целесообразность проведения переговоров в атмосфере тишины.

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    16 августа 2026, 15:21 • Новости дня
    В РСМД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия США через Турцию

    РСМД: Поставки оружия США Киеву через Турцию отдаляют урегулирование конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные поставки Турцией оружия США Вооруженным силам Украины негативно скажутся на перспективах урегулирования конфликта, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

    По словам Тимофеева, вероятная передача турецкой стороной американских вооружений украинской армии серьезно отодвинет перспективы мирного завершения текущего кризиса, передает ТАСС.

    «С российской точки зрения, это отдаляет перспективы урегулирования. С американской точки зрения – нет. Потому что США не заинтересованы в том, чтобы Украина потерпела военное поражение... А российская сторона ведет дело к решению тех задач, которые были поставлены, в том числе к достижению военного успеха. Поэтому здесь наши подходы неизбежно разнятся», – сказал гендиректор РСМД.

    Эксперт также обратил внимание на изменение тактики Соединенных Штатов. Если раньше американское вооружение передавалось украинской армии напрямую, то теперь Вашингтон перешел к косвенным поставкам.

    Ранее Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи вооружений Киеву.

    Власти Турции заявили об отсутствии информации по этому вопросу.

    Анкара не планирует передавать украинской армии оружие собственного производства.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Ушаков: Конкретной информации о визите Уиткоффа и Кушнера пока нет

    Ушаков заявил о необходимости согласования визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Возможная поездка американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера требует серьезного предварительного согласования на высшем уровне, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Российская сторона пока не располагает конкретной информацией относительно вероятного визита делегатов из США, передает ТАСС. Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что подобные международные контакты нуждаются в тщательной проработке.

    «Пока нечего», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Представитель Кремля сравнил количество вопросов об этой встрече с приездом родственников из Калуги. Он пояснил, что о серьезном международном событии будет объявлено сразу после завершения всех этапов согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ анонсировали скорый визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности президента России выслушать предложения американских посланников.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно назвать точную дату приезда делегации.

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    17 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Самые бюджетные билеты на концерты Уэста в Петербурге раскупили за два часа

    Tекст: Денис Тельманов

    Поклонники американского рэпера Канье Уэста раскупили самые доступные билеты на его октябрьские выступления в Петербурге всего за пару часов после старта продаж.

    Все билеты стоимостью 9 тыс. рублей на концерты Канье Уэста в Петербурге закончились за полтора-два часа, передает РИА «Новости». Выступления американского исполнителя пройдут 10 и 11 октября на площадке «Газпром - Арена».

    В продаже остаются билеты на трибуны по цене от 12 до 50 тыс. рублей, а также места на танцполе, которые обойдутся в 25 тыс. рублей. Желающие могут приобрести и самые дорогие билеты в VIP-ложи за 160 тыс. рублей.

    Ye, ранее известный как Канье Уэст, является одним из самых влиятельных артистов в хип-хопе. Музыкант официально сменил имя в 2021 году. На его счету 24 премии Grammy и такие альбомы, как The College Dropout и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рэпер Канье Уэст запланировал два масштабных выступления на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Несколькими днями ранее организаторы перенесли концерт музыканта в Алма-Ате из-за сильного ветра.

    В 2024 году организаторы отменили выступление артиста в Москве из-за отсутствия разрешения от властей.

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    17 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Фигурант дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Вороненкова оказался командиром ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский националист Ярослав Левенец, проходящий по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, командует подразделением украинской армии, находясь в официальном розыске.

    Фигурант дела об убийстве в Киеве в 2017 году бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова до сих пор служит в Вооруженных силах Украины и продолжает числиться в розыске, передает РИА «Новости».

    По данным украинской полиции, Ярослав Левенец был объявлен в розыск по статье «Умышленное убийство» через пять месяцев после преступления.

    Несмотря на статус разыскиваемого, как минимум с сентября 2025 года он является командиром третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. В Telegram-канале подразделения публиковались материалы, подтверждающие его участие в награждении и вручении офицерских удостоверений военнослужащим.

    Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. Его охранник ранил предполагаемого киллера, который позже скончался. По версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями стали пятеро граждан Украины.

    В 2021 году один из фигурантов получил 12 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский суд отправил в следственный изолятор бывшего командира бригады ВСУ Станислава Лучанова за организацию убийств.

    Обвиняемый в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной украинец Богдан Цыганенко оказался действующим военнослужащим украинской армии. Исполнительница этого преступления Наталья Вовк также проходила службу в рядах вооруженных сил Украины.

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    17 августа 2026, 22:30 • Новости дня
    Суд Кипра одобрил экстрадицию в Россию бывшего топ-менеджера РКК «Энергия»

    Кипрский суд одобрил экстрадицию бывшего топ-менеджера РКК «Энергия» Игнаткина

    Tекст: Антон Антонов

    Кипрский апелляционный суд принял решение об экстрадиции в Россию бывшего заместителя генерального директора РКК «Энергия» Михаила Игнаткина, сообщил источник.

    «Суд принял решение об экстрадиции», – сказал источник РИА «Новости».

    По его данным, Игнаткин пока остается под стражей на Кипре. Источник уточнил, что Игнаткина задержали в ноябре 2024 года по запросу властей России.

    В декабре 2024 года на острове стартовала процедура экстрадиции, но затем ее приостановили, поскольку действительность российского ордера на арест сочли якобы недоказанной. Прокуратура обжаловала это решение, и апелляционный суд признал ордер действительным и постановил, что экстрадиция законна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году сообщалось, что несколько фигурантов по делу о хищениях в ракетно-космической корпорации «Энергия», в том числе Игнаткин, скрылись от следствия, их объявили в розыск.

    В 20205 году Королевский городской суд Московской области приговорил к восьми годам колонии бывшего генерального директора РКК «Энергия» Владимира Солнцева по делу о мошенничестве.

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    18 августа 2026, 21:27 • Новости дня
    Оппозиционер из России Сергей Власенко найден мертвым в Варшаве

    RMF FM: В Варшаве нашли тело российского оппозиционера Власенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело оппозиционного политического деятеля из России Сергея Власенко обнаружили в одной из квартир района Мокотув в Варшаве, признаков насильственной смерти не выявлено, отметили местные СМИ.

    Российский оппозиционер Сергей Власенко найден мертвым в Варшаве, прокуратура не выдвигает версию о насильственной смерти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание RMF FM.

    «Российский оппозиционер Сергей Власенко был найден мертвым в квартире на Мокотуве», – говорится в сообщении.

    Представитель окружной прокуратуры Варшавы Петр Антони Скиба уточнил, что на данный момент нет признаков того, что смерти мужчины способствовали действия или бездействие других лиц.

    Вскрытие тела запланировано на среду, также будут проведены токсикологические и другие специализированные исследования. Власенко в 80-е годы был депутатом местного совета на Дальнем Востоке, позже проживал в Анапе, где осталась его жена. В Польше он имел политическое убежище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании россиянина по делу о подготовке покушения в Варшаве.

    В июне неизвестный преступник застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Позже местные правоохранители задержали трех причастных к этому убийству человек.

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    17 августа 2026, 04:11 • Новости дня
    Эксперт Кучава предупредил об аферах при трудоустройстве за границей

    Tекст: Катерина Туманова

    Отклик на сомнительные вакансии за границей грозит серьезными последствиями, включая многомесячное выманивание денег и кражу личных данных для оформления кредитов, рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

    Распространены многоэтапные схемы, при которых злоумышленники месяцами сопровождают жертву, последовательно запрашивая деньги под видом оплаты визовых сборов, оформления документов, медосмотров или доступа к базе вакансий, рассказал он ТАСС.

    При этом параллельно у соискателя собирают сканы документов, банковские реквизиты и иные персональные данные, которые впоследствии могут использоваться для синтетического мошенничества, например для оформления кредитов или регистрации подставных юридических лиц.

    «В отдельных случаях речь идет о вовлечении в схемы принудительного труда», – предупредил Кучава.

    По словам специалиста, соискателям необходимо заранее сравнивать указанную в объявлении заработную плату с рыночными показателями по конкретной стране и профессии, чтобы избежать общения с аферистами.

    Значительное превышение среднерыночных значений почти всегда говорит о недобросовестности предложения. Кроме того, даже при изначально адекватной сумме итоговый доход может оказаться значительно ниже заявленного из-за скрытых удержаний, например за жилье, питание либо штрафные санкции, прописанные мелким шрифтом в договоре, который следует внимательно изучать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники стали пугать россиян лишением трудового стажа, а также обвинять жертв обмана в аферах ради денег. Россиянка потребовала включить работу на мошенников в трудовой стаж.

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    17 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Суд США перенес слушание дела Соболевой на 5 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Иммиграционный суд США назначил очное слушание по делу Алевтины Соболевой на 5 ноября в Калифорнии, изменив ранее утвержденные дату и формат.

    Американская иммиграционная инстанция перенесла следующее заседание по делу россиянки Алевтины Соболевой на 5 ноября и изменила место рассмотрения, свидетельствуют данные судебной базы, которые изучило РИА «Новости».

    Изначально слушание было назначено на 17 сентября и должно было пройти по видеосвязи. Теперь заседание состоится очно в 9.00 по местному времени.

    Рассмотрение дела перевели из иммиграционного суда города Окдейл в штате Луизиана в суд города Конкорд в Калифорнии. Заседание проведет иммиграционный судья Райан Байерс, тогда как ранее в базе значилась судья Илани Хейз.

    По словам дочери Соболевой, россиянку задержали 20 июля в аэропорту Буффало перед вылетом в Калифорнию, при этом причины задержания в открытых данных не указаны.

    12 августа суд разрешил освободить ее под залог, на следующий день залог был внесен, а 16 августа Соболева вернулась домой в Калифорнию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Калифорнии освободил одну из россиянок, задержанных у военной базы США, признав нарушение ее прав.

    Две другие россиянки, оказавшиеся на базе Кэмп-Пендлтон, обжаловали в федеральном суде США законность своей депортации и содержания под стражей.

    Иммиграционная служба США заявила, что задержанные у Кэмп-Пендлтон россиянки находились в стране нелегально и останутся под стражей до окончания разбирательства.

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    18 августа 2026, 14:22 • Новости дня
    FT: Чиновник из США Родни Кук провел негласные переговоры с Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон рассчитывает достичь прогресса в урегулировании украинского конфликта с помощью привлечения нестандартных посредников к дипломатическому процессу, отмечает американская пресса.

    Председатель американской комиссии по изящным искусствам Родни Кук провел в России переговоры в рамках «тихой» дипломатической миссии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

    Чиновник возглавлял делегацию на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Этот визит стал первым за несколько лет появлением официального представителя США на мероприятии, получившим одобрение Белого дома и Госдепартамента.

    По данным издания, в рамках своего визита Кук контактировал с представителями Кремля, в том числе с советником президента России Антоном Кобяковым. В Вашингтоне надеются, что привлечение неожиданных переговорщиков поможет выйти из дипломатического тупика по Украине. При этом, как подчеркивает издание, президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм относительно перспектив заключения сделки по урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Антон Кобяков оценил решение Дональда Трампа направить Родни Кука на ПМЭФ.

    После форума американский представитель передал президенту США подаренную Владимиром Путиным хоккейную шайбу. Сам глава делегации США Кук во время визита в Петербург заявил о желании слушать и учиться.

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    18 августа 2026, 14:54 • Новости дня
    Суд в Египте оправдал россиянина по основным обвинениям и назначил штраф

    Суд в Египте назначил штраф задержанному российскому туристу

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Египте оправдал задержанного в Шарм-эш-Шейхе россиянина по основным обвинениям, но назначил ему штраф в размере 10 тыс. египетских фунтов, что составляет около 16,9 тыс. рублей, сообщили в посольстве РФ в Каире.

    В посольстве России в Каире сообщили, что по итогам судебного заседания россиянину по основному перечню обвинений, выдвинутых в его адрес, вынесен оправдательный приговор и назначен штраф в размере 10 тыс. египетских фунтов. Сумма взыскания составляет около 16,9 тыс. рублей, передает ТАСС.

    При этом судебные разбирательства могут продолжиться. Прокуратура египетской провинции Южный Синай уже подала апелляцию с намерением обжаловать вынесенный приговор.

    Ранее жительница Египта обвинила россиянина Сергея Миронова в сексуальных домогательствах.

    Полиция задержала туриста на территории отеля Renaissance в Шарм-эш-Шейхе.

    Российские дипломаты взяли ситуацию с арестованным соотечественником под свой контроль.

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    17 августа 2026, 11:18 • Новости дня
    МИД Китая поддержал решение Трампа сократить военные учения

    В МИД Китая прокомментировали планы США сократить военные учения с Сеулом

    Tекст: Денис Тельманов

    Стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается приоритетом на фоне планов Вашингтона пересмотреть масштабы совместных маневров с южнокорейской армией.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь высказался о ситуации в регионе, передает РИА «Новости».

    Дипломат отреагировал на поручение президента CIF главе Пентагона Питу Хегсету урезать масштаб совместных тренировок американских и южнокорейских военных.

    «Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове и продвижение политического урегулирования корейского вопроса отвечают общим интересам всех сторон», – подчеркнул Линь Цзянь.

    17 августа стартуют маневры Ulchi Freedom Shield с участием десятков тысяч солдат. Власти КНДР ранее назвали эти мероприятия репетицией агрессивной войны и выразили готовность дать жесткий ответ.

    Пхеньян считает, что военное сотрудничество Вашингтона, Сеула и Токио превращается в ядерный альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил сократить объем военных учений с Южной Кореей.

    За несколько дней до этого Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья полуострова.

    Ранее МИД выразил озабоченность непрекращающимися американо-южнокорейскими маневрами.

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    17 августа 2026, 10:50 • Новости дня
    Финский политик назвал президента Стубба вассалом США

    В Финляндии назвали президента Стубба вассалом США в отношениях с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава финского государства не может принимать самостоятельные внешнеполитические решения без предварительного одобрения Вашингтона, фактически передав управление страной американскому руководству, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Президент Финляндии Александр Стубб полностью зависит от Вашингтона в вопросах выстраивания связей с Москвой, заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает РИА «Новости».

    «Дело в том, что Стубб – всего лишь «вассал США», по сути, посол США в Финляндии является фактическим президентом Финляндии, влияя на внешнюю политику страны», – сказал Мема.

    По словам финского политика, глава государства лишен возможности предпринимать шаги на российском направлении без американского одобрения. Мема выразил уверенность, что подобный подход Хельсинки вряд ли претерпит изменения в ближайшее время.

    Ранее финский лидер неоднократно говорил о необходимости возобновления полноценного диалога между Европой и Россией. Стубб отмечал, что гражданам страны следует морально подготовиться к восстановлению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Армандо Мема объяснил слова Александра Стубба о диалоге с Москвой желанием успокоить недовольных граждан.

    В июне финский президент признал неизбежность поддержания политических отношений с Россией.

    В июле представитель партии «Альянс свободы» призвал европейские страны к скорейшему возобновлению переговорного процесса.

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    17 августа 2026, 21:41 • Новости дня
    Трамп анонсировал переговоры с Си Цзиньпином в Белом доме 24 сентября

    Tекст: Денис Тельманов

    Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме намечена на 24 сентября и продлится один день.

    Трамп подтвердил планы приема председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме 24 сентября, передают РИА «Новости».

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «К нам приезжает председатель Си где-то 24 сентября. Думаю, именно 24 сентября».

    Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Си Цзиньпин не собирается участвовать в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во время сентябрьской поездки в США.

    По данным источников, китайский лидер ограничится однодневными переговорами с Трампом в Белом доме.

    Те же источники уточняли, что прибытие делегации КНР в США ожидается поздно вечером 23 сентября, а вылет обратно в Китай запланирован на 25 сентября.

    Ранее Трамп также говорил о планах провести встречи с Си Цзиньпином на саммите G20 в декабре и на саммите АТЭС в Китае в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о прибытии председателя КНР Си Цзиньпина в США 24 сентября.

    Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о подготовке к осенней поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила об отсутствии изменений в планах принять Си Цзиньпина в США.

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    18 августа 2026, 22:12 • Новости дня
    МИД заявил о готовности защищать права объявленных Азербайджаном в розыск журналистов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена обеспечивать защиту законных прав и интересов своих граждан после решения Генеральной прокуратуры Азербайджана объявить в международный розыск российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Журналисты были объявлены в розыск по обвинениям в призывах к насильственному свержению конституционного строя Азербайджана и нарушению территориальной целостности республики.

    Захарова подчеркнула, что заявления журналистов не следует связывать с официальной позицией российского руководства в отношении Азербайджана, говорится в канале МИД в Max.

    «Заявления указанных частных лиц ни в коей мере не отражают подходы Москвы к Азербайджану и отношениям с республикой», – сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

    По ее словам, Москва выступает за развитие двусторонних отношений на основе существующей договорно-правовой базы. В МИД в качестве ключевого документа назвали Декларацию о союзническом взаимодействии, подписанную на высшем уровне в Москве 22 февраля 2022 года.

    Захарова также заявила о готовности российской стороны защищать права своих граждан в связи с решением азербайджанской прокуратуры.

    «В то же время при необходимости обеспечим нашим гражданам защиту их законных прав и интересов в контексте принятого Генпрокуратурой Азербайджана решения об объявлении их в международный розыск», – отметила дипломат.

    При этом представитель МИД обратила внимание на информационную составляющую российско-азербайджанских отношений. По ее словам, в азербайджанском информационном пространстве регулярно появляются недружественные по отношению к России нарративы.

    «Не раз предлагали азербайджанским коллегам в спокойном ключе, без политизации и медийной раскрутки, обсудить вопросы оздоровления информационного фона в ходе профильных консультаций. Рассчитываем, что такой диалог состоится», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова для выражения протеста из-за заявлений в российских СМИ.

    Ранее российские дипломаты начали работу над возвращением на родину 11 сограждан из Азербайджана.

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