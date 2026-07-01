Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.3 комментария
Ученые нашли у младенцев способность к математике
New Scientist: У человека есть врожденное чувство чисел
Анализ нейронной активности младенцев впервые подтвердил наличие у человека врожденного чувства чисел, позволяющего уже в первые часы жизни отличать четыре стимула от двенадцати.
Способность младенцев различать множества из четырех и 12 объектов зафиксирована уже в первые часы их жизни, передает New Scientist.
«Извлечение числовой информации из окружающей среды для большинства людей сродни восприятию мира в цвете», – отметил Брайан Баттерворт из Университетского колледжа Лондона.
Итальянские ученые из Университета Тренто изучили данные ЭЭГ 21 новорожденного. Детям включали аудиозаписи с группами из четырех или 12 слогов и одновременно показывали картинки с таким же числом точек.
При совпадении количества аудиовизуальных стимулов активность мозга снижалась из-за адаптации. Как пояснил автор исследования Марко Буиатти, при несовпадении числа точек и звуков нейронная реакция резко возрастала. Ученый подчеркнул, что механизм врожденного чувства чисел продемонстрирован впервые.
В будущем эти открытия помогут создать ранний нейронный биомаркер. Он позволит врачам своевременно выявлять у детей риск развития дискалькулии – нарушения способности к изучению математики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые обнаружили способность младенцев к мышлению еще до рождения.
Нейробиологи зафиксировали продолжение формирования нейронных связей у людей старше 40 лет.
Американский предприниматель Илон Маск предрек появление специального математического сопроцессора в человеческом мозге.